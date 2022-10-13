Новости экономики за 13.10.2022
Беларусь и вьетнамский Хошимин активизируют сотрудничество в сфере сельского хозяйства и животноводства. Какую продукцию поставляем на вьетнамский рынок? Сколько депозитов уже открыто по программе «Семейного капитала» и какие сферы предпринимательства могут рассчитывать на господдержку?
Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ – ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ САХАРА НА БУТБ
Белорусская универсальная товарная биржа продала более 2 тысяч тонн сахара в страны Центральной Азии. Продукцию реализовали в рамках пилотного проекта биржи и концерна «Белгоспищепром». Продавцами выступили все четыре белорусских сахарных завода, а в качестве покупателей на бирже аккредитовались 15 компаний из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Таким образом, биржевая площадка на практике показала свою эффективность как инструмент поддержки экспорта. Поэтому с учетом хорошего урожая сахарной свеклы и благоприятной конъюнктуры на мировом рынке развитие данного направления биржевой торговли будет продолжаться.
Белорусская молочка вышла на вьетнамский рынок.
ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» ОТКРЫТО УЖЕ 118 793 ДЕПОЗИТА
По программе «Семейный капитал» открыто уже 118 793 депозита. Из них 82,5 тысячи счетов на 825 миллионов долларов и 36,2 тысячи таких счетов на 858 миллионов рублей. Белорусские семьи, в которых в 2022 году появится третий и последующий ребенок, получат от государства 25 995 рублей. Эта сумма – господдержка семей, которые воспитывают детей. Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. В 2020-м Президент продлил программу еще на пять лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях – сумму ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, появилась возможность использовать семейный капитал досрочно.
Госпрограмме по поддержке малого и среднего бизнеса увеличили финансирование.