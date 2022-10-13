Новости экономики за 13.10.2022

Беларусь и вьетнамский Хошимин активизируют сотрудничество в сфере сельского хозяйства и животноводства. Какую продукцию поставляем на вьетнамский рынок? Сколько депозитов уже открыто по программе «Семейного капитала» и какие сферы предпринимательства могут рассчитывать на господдержку?

Белорусская универсальная товарная биржа продала более 2 тысяч тонн сахара в страны Центральной Азии. Продукцию реализовали в рамках пилотного проекта биржи и концерна «Белгоспищепром». Продавцами выступили все четыре белорусских сахарных завода, а в качестве покупателей на бирже аккредитовались 15 компаний из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Таким образом, биржевая площадка на практике показала свою эффективность как инструмент поддержки экспорта. Поэтому с учетом хорошего урожая сахарной свеклы и благоприятной конъюнктуры на мировом рынке развитие данного направления биржевой торговли будет продолжаться.

По программе «Семейный капитал» открыто уже 118 793 депозита. Из них 82,5 тысячи счетов на 825 миллионов долларов и 36,2 тысячи таких счетов на 858 миллионов рублей. Белорусские семьи, в которых в 2022 году появится третий и последующий ребенок, получат от государства 25 995 рублей. Эта сумма – господдержка семей, которые воспитывают детей. Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. В 2020-м Президент продлил программу еще на пять лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях – сумму ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, появилась возможность использовать семейный капитал досрочно.