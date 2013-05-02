Новости Беларуси. Госконтроль не доволен темпами модернизации молочно-товарных ферм. На сегодняшний день работает только треть агрокомплексов. Практически готовы к открытию еще около 200. В тоже время у 60 - нулевая стадия готовности.

Напомним, что реконструировать молочно-товарные фермы и оснастить их современным оборудованием поручил Президент в конце 2011 года. Работы должны были завершиться еще в 2012. Однако сроки сдвинули до октября этого года. Темпы модернизации оказались значительно ниже запланированного. На это есть ряд причин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Федченко, начальник Главного управления Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Первый квартал 2012 года долго определялись с перечнем организаций, у которых будет производиться реконструкция, долго думали над тем, что будут делать на этих фермах, хотя, как мне кажется, задача стояла вполне ясная и понятная. Мы рассчитываем и будем делать все для того, чтобы все оставшиеся фермы были реконструированы до 1 октября этого года.

Реконструкцию молочно-товарной фермы «Тимоховка» Горецкого района закончили в прошлом году. Модернизировали силами хозяйства. Стадо приросло на 380 голов. Сейчас занялись доильным комплексом по самым новым технологиям.

Адам Солдатенко, председатель СПК «Овсянка», Горецкий район:

Сегодня настали времена, когда мы должны научиться получать дешевое конкурентоспособное молоко. Этого требует рынок.

А буквально в 15-ти километрах, прямо на подъезде к Горкам – долгострой. Старый комплекс решили снести, взамен думали поставить новый. Однако амбиции превзошли возможности. Даже по самым скромным подсчетам на строительство фермы необходимо 35 млрд. рублей.

Анатолий Кувшинов, директор ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная станция»:

Мы затратили на сегодняшний день 1,2 млрд.рублей собственных денег, которых и так на сегодняшний день не хватает. Строить новую ферму вообще нет средств.

Сергей Бармотько, главный специалист управления агропромышленного комплекса КГК Могилевской области:

Мы уже внесли предложение передать эту незавершенку более сильному хозяйству. Поручение Главы государства о реконструкции молочно-товарных ферм никто не отменял. В любой случае ферму этим руководителям или другим придется достраивать.

Некачественное выполнение работ, искажение данных о завершении строительства. Как результат — затягивания сроков реконструкции молочно-товарных ферм. К тому же, Госконтроль выявил и случаи, когда отремонтированные помещения пустуют без поголовья.

Хотя именно в увеличении поголовья, улучшении условий его содержания - успешность проекта по возведению ферм. Все делается для того, чтобы повысить объемы и качество молока, производить продукт класса «экстра».

Всего в Беларуси необходимо реконструировать 1 208 молочно-товарных ферм. Из них уже работают — 311. Почти две сотни объектов практически готовы к сдаче. Однако больше половины от запланированного еще в работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.