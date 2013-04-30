Уровень безработицы в 17 странах еврозоны достиг максимального с 1995 года уровня – свыше 12%

Еврозона погружается в кризис. Уровень безработицы в 17 странах валютного союза превысил 12%. Это максимальный уровень с 1995 года. В реальности цифры означают, что без работы в еврозоне более 19 миллионов человек.

Тройка лидеров в рейтинге безработных не меняется уже который год. Это Греция, Испания и Португалия.

Эксперты рекордам не удивляются и говорят, что на этом еврозона не остановится. Экономические показатели Испании падают уже не один месяц. Греция продолжает зависеть от внешних дотаций. А Португалия может похвастаться лишь постоянно растущим госдолгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.