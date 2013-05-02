Со 2 мая в еврозоне запускается новая купюра в 5 евро

Новости мира. В еврозоне - новые банкноты. 2 мая в обращение запускается новая купюра номиналом в 5 евро. От старой она отличается дополнительными мерами защиты. Так, на банкнотах появились голографические изображения героев греческой мифологии, а сама цифра пять получила изумрудный оттенок.

Новые банкноты будут использоваться параллельно со старыми, постепенно заменяя предшественниц.

Впрочем, 5 евро могут быть и не единственным изменением. Немецкие эксперты предлагают избавиться от самой крупной купюры номиналом 500 евро. По их мнению, она нужна только криминальным структурам и коррупционерам. И такая крупная банкнота практически не используется в повседневной жизни. Многие европейцы даже никогда ее не видели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.