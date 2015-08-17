В Гомельском регионе жатва зерновых практически завершена, началась подготовка к уборке кукурузы

Новости Беларуси. В Гомельском регионе жатва зерновых практически завершена. И здесь уже готовятся к уборке кукурузы. Перепрофилировать отечественную технику для этого очень просто.

Последний колосок с полей ОАО «Комбинат «Восток» убрали еще в середине прошлой недели. Здешние механизаторы уже успели сменить технику. Зерноуборочные комбайны временно отправились на мехдвор. В поле же сегодня полновластные хозяева – механизмы кормозаготовительные.

Юрий Янкович, механизатор ОАО «Комбинат «Восток»:

Мощная техника, производительная. Проедешь захват – сразу виден фронт работы. Когда пройдешь УЭСами, так четыре рядка. Она была маломощная. А этот, конечно, по производительности хороший.

Машина, которой не нарадуется опытный механизатор, новинка сезона: кормоуборочный комбайн, четвертое поколение белорусской техники. Реализованные в нем идеи до недавнего времени не применялись при создании сельскохозяйственной техники никем в мире. Автоматическая подкачка колес из кабины экономит бесценное время комбайнеру, а роторный измельчитель повышает усвояемость кормов. А это и привесы, и надои.

Иван Волков, главный конструктор по кормоуборочной технике ОАО «Научно-технический центр комбайностроения»:

Когда выходит новинка какая-то у американцев, у европейцев, а там стоит наше техническое решение, это, несомненно, приятно. Это показывает и авторитет организации, и авторитет ее специалистов.

Иван Волков уже начинает привыкать, что иностранные конкуренты все чаще используют технические решения, придуманные им и его коллегами в Гомеле. О комбайнах он может говорить часами. Шутка ли: вся история белорусского комбайностроения – это его жизнь и работа. Иван Васильевич прекрасно помнит, когда произошла настоящая революция в отечественном сельхозмашиностроении.

Иван Волков, главный конструктор по кормоуборочной технике ОАО «Научно-технический центр комбайностроения»:

В 1996 году, когда страна переживала очень трудные времена, мы производили в то время только кормоуборочную технику, разрушились традиционные связи в Советском Союзе, и необходимо было оснащать сельхозпроизводство зерноуборочной техникой. Именно Александр Григорьевич Лукашенко поддержал направление проектирования тогда зерноуборочной техники и создание производства в объединении «Гомсельмаш» именно зерноуборочной техники.

Трудно поверить, но всего 20 лет назад линейка белорусских комбайнов ограничивалась двумя кормоуборочными машинами. Сегодня только в Гомеле выпускают более 150 моделей и модификаций. Белорусские комбайны научились убирать все что угодно: от пшеницы и кукурузы до льна и хлопка.

Юрий Рафеев, начальник управления перспективного развития продаж машиностроительного предприятия:

На сегодняшний день наша техника поставляется уже в 25 стран мира, не считая страны бывшего Советского Союза. Мы очень прочно сейчас занимаем позиции в Аргентине по кормоуборочной технике (там более 40% нашей технике), чешский филиал практически на всю Европу работает. С этого года мы поставили первые машины в Испанию, планируем поставку во Францию. Сейчас рынок Пакистана для нас очень интересен. Соотношение цена – качество у нашей техники получается гораздо лучше.

Обеспечив продовольственную безопасность у себя дома, сегодня они оказались на защите интересов аграриев всего мира. Недорогие и производительные белорусские машины помогают выжить в кризисное время аграриям на разных континентах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.