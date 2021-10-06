Головченко о России: «Надо сверить часы в отношении дальнейшей стратегии развития автотранспортной инфраструктуры»

Новости Беларуси. Минск и Москва обсуждают возможность увеличить потоки белорусских грузов через инфраструктуру России. Вопросы транспортной сферы 6 октября основные в повестке встречи главы правительства Беларуси и министра транспорта России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Роман Головченко, в настоящее время для нашей страны важна устойчивая и эффективная логистика. Примеры, как выстроить такие схемы, у стран уже есть. В частности, успешно реализуется соглашение по перевалке отечественных нефтепродуктов через российские порты. Теперь белорусская сторона рассчитывает на результат и по другим направлениям.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Надо сверить часы в отношении дальнейшей стратегии развития автотранспортной инфраструктуры. Я знаю, что правительство Российской Федерации, Министерство транспорта много внимания уделяют именно стратегическому планированию сейчас как морских перевозок, воздушных, так и сухопутных. В России, как мы знаем, планируется реализация значимых проектов по строительству автомобильных дорог, в том числе которые могут и, я уверен, будут сопрягаться с белорусскими дорогами, обеспечивая устойчивый транзитный коридор по маршруту Китай – Европа либо Европа – Китай. Поэтому важно сегодня, на мой взгляд, обменяться конкретными планами для того, чтобы мы выходили в своем планировании на какие-то синхронные решения для сопряжения этих маршрутов.

Напомним, вопросы развития транспортной сферы – элемент союзных программ, которые недавно подписали руководители правительств Беларуси и России. Страны поэтапно восстанавливают железнодорожное и авиационное сообщение.