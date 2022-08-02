Головченко: белорусская биржа – эффективный инструмент, за последние годы удалось выйти на серьёзные объёмы продаж

Новости Беларуси. Продукцию, которая стала недоступна из-за санкций, теперь можно приобретать на импортозамещающей площадке Белорусской товарной биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект пилотный, но результаты уже видны. Всего за два месяца на площадке проведены сделки на сумму 35 миллионов рублей.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Обеспечить эффективные продажи белорусской продукции, устранить необоснованное посредничество, повысить отдачу от сделок, сделать их более простыми и понятными, защищенными для продавцов. Это первый трек. Второй трек – это реализовать потенциал импортозамещения. Биржа и ее основное предназначение – это сделать либо максимально эффективную цену закупки, либо максимально высокую цену продажи. Белорусская биржа – достаточно эффективный инструмент. За последние годы удалось выйти на серьезные объемы продаж, в совокупности это порядка 10 миллиардов рублей белорусских. 29 тысяч клиентов, которые совершают экспортные и импортные операции.