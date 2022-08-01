Новости экономики за 01.08.2022

Крупнейший банк Беларуси возобновляет кредитование строительства и реконструкции жилья у застройщиков, независимо от их формы собственности. Узнаем, как изменились ставки. Инфляция в еврозоне бьет рекорды. Какие меры Европейский центробанк принимает для снижения показателя в регионе? И почему они не дают должного эффекта? Что может повлиять на мировую экономику в ближайшее время? Обо всем подробнее в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ КИТАЕМ И ТАЙВАНЕМ ОКАЖУТ ЭФФЕКТ НА ВЕСЬ МИР Экономические последствия конфликта в ситуации между Китаем и Тайванем окажут эффект на весь мир. Аналитики уже наперебой предлагают свои варианты развития событий. Китай – вторая экономика мира с большим внутренним рынком. Эта страна была и остается «мировой фабрикой», поэтому сильно зависит от экспорта продукции. Тайвань – здесь находится крупнейшее в мире производство полупроводников для электроники, и в случае военного столкновения работа заводов может встать. Экономика Китая во многом зависит от заказов на новые технологии – им заказали деталь, они ее копируют для своих нужд и пускают в производство. Если подобное у Китая отберут, технологическое развитие страны может подвиснуть. Экономика Китая гораздо больше Российской, она теснее вплетена в экономики многих стран. Любая мера против Китая быстро отрикошетит на тех, кто эти санкции введет. Можно смело ожидать затяжной финансовый кризис и еще один всплеск международной инфляции.

ИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОПЕ БЬЕТ РЕКОРДЫ Инфляция в Европе бьет рекорды. Этот заголовок уже стал привычным. В июле 2022-го разгон цен в годовом выражении достиг 8,9 %. Союз таких проблем не испытывал никогда. Сильнее всего подорожали и разогнали инфляцию продукты питания – 10 %, энергоресурсы – 40 %. В июле Европейский центральный банк начал борьбу с инфляцией и повысил ключевую ставку в первый раз за долгое время. Сейчас инфляции в 9 % противостоит ставка 0,5 %. Если на ценники можно повлиять ставкой, то на энергоресурсы – нет. И пока не решится вопрос с поставками газа и нефти, инфляция продолжит расти. Поднять ставку сразу на 10 % ЕЦБ не может. Учитывая долговую нагрузку стран в союзе, это повысит риск массовых банкротств бизнеса и государств. Поэтому регулятор сдерживает процесс ужесточения, чтобы все могли подготовиться к периоду дорогих денег. Теперь западным политикам нужно отражать обратный эффект санкций, иначе борьба с инфляцией может затянуться надолго.

БАНК РОССИИ ПРОДЛИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ Банк России продлил ограничение на снятие иностранной валюты еще на 6 месяцев – до 9 марта 2023 года. Снять наличку с валютного счета или вклада можно в сумме до 10 тысяч евро или долларов США. Те, кто не успел снять валюту до 9 марта 2022 года, сможет сделать это только с деньгами, поступившими до указанной даты. Остальные средства можно получить в рублях по курсу на день снятия. Также все еще действуют ограничения на покупку иностранных денег. Евро и доллары США банки могут продавать только те, что поступили после 9 апреля 2022 года.

С 1 АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТУТ СОЦВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ПОЖИЛЫМ И ИНВАЛИДАМ С 1 августа трудовые пенсии в Беларуси увеличены на 10 %. Размер будет зависеть от продолжительности стажа, заработка до выхода на пенсию и установленных доплат. Но в среднем это 638 рублей. В связи с этим расходы бюджета уже в августе увеличатся на 122 миллиона рублей в месяц. Еще на 100 миллионов рублей в месяц поднимутся расходы бюджета, в связи с ростом социальных пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет. Так, пособие в связи с рождением первого ребенка составит 3 285 рублей, при рождении второго и последующих детей – 4 599 рублей. И это еще не все: с 1 августа увеличивается на 5,6 % бюджет прожиточного минимума – до 328,5 рубля. Это приведет к подъему социальных пенсий и множества других видов социальных выплат. Начальник управления народонаселения рассказала, чей кошелек потяжелеет и на сколько. Читайте здесь.