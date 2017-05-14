Глава компании-соучредителя парка «Великий камень»: в Беларуси стабильная политическая обстановка – это очень важно для китайских инвесторов

Новости Беларуси. О белорусско-китайских отношениях, привлечении инвестиций, а также реализации проекта «Великий камень» программа «Неделя» поговорила с главой компании-соучредителя индустриального парка Ло Янь.

Госпожа Ло Янь, буквально месяц назад вы были в Беларуси, так сказать, инспектировали свой главный проект – это «Великий камень». Каковы ваши впечатления? Что изменилось? Расскажите, пожалуйста.

Ло Янь, председатель правления ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ):

Очень положительно. В прошлом месяце также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян находился с государственным визитом в Республике Беларусь и посетил наш объект – Китайско-белорусский индустриальный парк. Мы показали трансформаторную подстанцию, логистический комплекс, построенную инфраструктуру. Общее впечатление оказалось очень хорошим.

Вы как опытный инвестор как оцениваете реализацию данного проекта? Это весьма амбициозный и главный в белорусско-китайских отношениях. Индустриальный парк «Великий камень» широко известен и в Беларуси, и в Китае.

Ло Янь:

Мы очень положительно оцениваем реализацию данного объекта. Успешно завершено строительство инфраструктуры стартовой зоны. А это означает, что уже обеспечены условия для сдачи площадей в аренду инвесторам. Это более 300 гектаров земли. В привлечении инвесторов также достигнут значительный прогресс. Сегодня зарегистрировано 9 резидентов индустриального парка. Отдельно хотелось бы отметить австрийскую компанию, которая одной из последних стала резидентом парка.

Вы сказали, что австрийская компания вложила свой капитал в этот проект, стала резидентом «Великого камня». У вас компании развиваются по всему миру. Как вы оцениваете деловой климат в Беларуси?

Ло Янь:

Во-первых, то, что касается делового климата, то в Республике Беларусь стабильная политическая обстановка. Это очень важно для китайских инвесторов, так как между Китаем и Беларусью на сегодняшний день атмосфера всеобщего доверия. Родилась дружба между нашими народами. Это дает гармоничную внешнеполитическую среду инвесторам. Делает их инвестиции безопасными и надежными. Во-вторых, хотелось бы отметить, что в Беларуси огромный потенциал рынка, так как она является связывающим узлом между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Поэтому ее продукция может беспошлинно импортироваться на рынки таких стран, как Россия, Казахстан, Армения. В-третьих, для инвесторов очень привлекательны преференции и льготная политика индустриального парка.

Эти дни Китай и все мы живем событиями форума «Один пояс – один путь». Как ваша компания намерена принимать участие в данном весьма амбициозном проекте? Расскажите, какие у вас планы. Может быть, это повлияет на ваш вектор развития? Может быть, в связи с этим вы измените свои какие-то стратегические планы?

Ло Янь:

С момента, когда Си Цзиньпин выдвинул инициативу «Один пояс – один путь», в независимости от того это страны, которые находятся на этом поясе, либо это страны более далекие, все активно готовы принимать участие в реализующихся проектах. Что касается Беларуси, то на сегодняшний день все больше инвесторов и все больше предприятий приходят в индустриальный парк. Это позволяет повысить уровень развития технологий и создать новые рабочие места. И стимулирует развитие экономики. Наша компания также активно принимает участие в развитии стратегии в странах, которые находятся вдоль пояса. Это более 20 государств, где реализуются наши проекты.

Как вы считаете, повлияет ли этот форум «Один пояс – один путь», реализация данного проекта на еще более тесную дружбу Беларуси и Китая?

Ло Янь:

Это наилучшим образом повлияет на углубление партнерских и дружеских, политических и экономических отношений наших стран. На сегодняшний день уже заключено соглашение на совместное строительство экономического пояса «Шелкового пути», что еще больше сблизит наши страны.

В завершении нашей встречи хочу вас искренне поблагодарить за то, что в эти активные дни форума нашли время с нами пообщаться, встретиться у вас в офисе. Как всегда вы открыты, доброжелательны. Спасибо.

Ло Янь:

Спасибо.