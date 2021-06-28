Президент Казахстана: разговаривал с Александром Лукашенко. Очень обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества

Новости Беларуси. Из Нур-Султана с весомым пакетом контрактов и договоренностей. Результат работы белорусской правительственной делегации таков, что по итогам года партнеры намерены достичь товарооборота в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О развитии торгово-экономического диалога шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
В субботу я разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Очень хороший, обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства, сотрудничества между нашими государствами. Для Казахстана Беларусь – это действительно стратегический партнер, союзник, и мы будем делать все возможное на взаимной основе, чтобы углублять и развивать наше сотрудничество.
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