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Президент Казахстана: разговаривал с Александром Лукашенко. Очень обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества

28 июня 2021 17:19
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Новости Беларуси. Из Нур-Султана с весомым пакетом контрактов и договоренностей. Результат работы белорусской правительственной делегации таков, что по итогам года партнеры намерены достичь товарооборота в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О развитии торгово-экономического диалога шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент Казахстана: разговаривал с Александром Лукашенко. Очень обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества-1

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
В субботу я разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Очень хороший, обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства, сотрудничества между нашими государствами. Для Казахстана Беларусь – это действительно стратегический партнер, союзник, и мы будем делать все возможное на взаимной основе, чтобы углублять и развивать наше сотрудничество.

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# Беларусь-Казахстан # Экономика # Касым-Жомарт Токаев # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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