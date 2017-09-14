​​​​​​​Глава ЕБРР: мы будем вести речь об инвестициях банка в Беларусь до 200 млн евро

Новости Беларуси. Беларусь нацелена на более активное сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом 14 сентября шла речь на встрече Александра Лукашенко с главой этой финансовой структуры Сумой Чакрабарти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил, что Беларусь и ЕБРР следуют общей цели и пытаются найти наиболее эффективный механизм использования госсобственности. Но есть и другие точки соприкосновения. Наша страна сейчас активно развивает средний и малый бизнес и надеется на поддержку банка в реализации таких проектов. ЕБРР инвестирует и в развитие инфраструктуры. Один из возможных проектов – возведение магистрали на юге Беларуси, которая стала бы полноценным транспортным коридором для товаров и грузов из Европы и Азии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одна из просьб, которую я хочу адресовать вам, как раз в тренде Европейского банка реконструкции и развития – это поддержка малого и среднего бизнеса. Имея в стране стабильность, безопасность и управляемость, мы бы хотели предоставить инициативным людям больше свободы в самореализации, прежде всего в производственной сфере, в сфере услуг. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку.

И более глобальная проблема. Проблема инвестиций в инфраструктуру, которая обслуживает не столько Беларусь, сколько Европу и Азию, весь Евроазиатский континент. Конечно, несмотря на то, что у нас неплохая инфраструктура и она пока справляется с этими потоками, нам надо думать о том, чтобы она была на самом высочайшем европейском уровне. Мы вам благодарны, что вы инвестируете в развитие дорожной сети и так далее, но этого недостаточно. Примером того являются наши переговоры по прокладке более широкой магистрали по югу Беларуси. Чтобы южный поток Китая, Центральной Азии, России перехватить и направить через юг, через Гомель на Брест в Европу в двух направлениях. Предоставляя нам определенную поддержку, конечно, делаете благо для нас, но это двусторонний процесс, это полезно и для Европы в том числе. Конечно, в центре внимания банковская сфера. В этом направлении тоже ведутся активные переговоры. Глава банка высоко оценил усилия Беларуси в развитии зеленой энергетики. А в целом он назвал сотрудничество Беларуси и ЕБРР стратегическим. По итогам переговоров стороны договорились составить дорожную карту, где будут прописаны конкретные проекты со сроками исполнения.