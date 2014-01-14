Глава Администрации Президента: Почему в Борисове квадратный метр 5 900 000, а в Жодино - 7 400 000?

Новости Беларуси. Дом на окраине Жодино — классический пример долгостроя. Фундамент заложили еще в 2011-м, но до сих пор более 200 человек, в основном работников БелАЗа, заселиться в свои квартиры не могут. Сейчас эти квадратные метры в статусе проблемных. А большое совещание по строительству месяц назад для местных чиновников стало последним предупреждением.

Стройка была остановлена на полтора года. Несмотря на то, что дело сдвинулось с мертвой точки, денежный вопрос до сих пор стоит остро. Глава администрации Президента предлагает варианты: самый реальный - часть квартир перевести в статус арендных.

Неподалеку — еще пара «долгостроев». Сроки затянули в два раза, но все-таки сдали. Совсем скоро здесь начнут праздновать новоселья.

А это уже Борисов. Серьезные финансовые вопросы к строителям у Андрея Кобякова возникли и здесь. Точно такой же дом только что мы видели в Жодино, но цена квадратного метра в городах отличается примерно на 2 миллиона.

Андрей Кобяков:

Почему здесь - 5 900 000, а в Жодино - 7 400 000? А дома - в одинаковой степени готовности!

В 2014 году в Минской области введут больше миллиона квадратных метров жилья. И в этом деле большая нагрузка ложится на домостроительные комбинаты, которые сейчас массово модернизируются по всей стране, в том числе и в Борисове. Уже в июне эти организации начнут работать на полную мощность.

Сергей Ласточкин, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Не будут протекать и промерзать швы между панелями наружными стеновыми. Новые серии будут обеспечивать свободную планировку по желанию заказчика.

Представители администраций районов, госконтроля, застройщики и проектировщики — все проблемные вопросы обсудили 14 января на большом семинаре. Их и за сегодняшний день накопилось немало. Только в минской области на 2014-й год перенесли сроки сдачи примерно тридцати домов.

Андрей Кобяков, глава администрации Президента Республики Беларусь:

Говорили о том, чтобы были представлены реальные графики, сроки, ответственные. Чтобы в условиях жесткого и порой ручного контроля был обеспечен ввод домов. Подчеркиваю, все необходимое для этого в стране есть.

«Время икс» для строителей — середина 2014 года. По поручению Президента к июлю все проблемные стройки, которые выявила специальная комиссия, необходимо завершить.