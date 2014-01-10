Премьер-министр Беларуси и министр архитектуры и строительства с рабочим визитом прибыли в Брест

Новости Беларуси. Оптимизация проектных решений жилых домов, ввод «долгостроев», раздутые списки нуждающихся.... В Бресте 10 января обсуждали вопросы наведения порядка и совершенствования деятельности строительной отрасли. С рабочим визитом в регион приехали премьер-министр страны и министр архитектуры и строительства. Главная претензия к брестским строителям - неорганизованность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Работа идет райисполкомами и горисполкомами по принципу: начинай, строй, а деньги потом будем искать. Необходимо полностью подготовить объект, чтобы была полностью необходимая документация, согласование, финансирование и потом только начинать в короткие плановые сроки вводить объекты в эксплуатацию.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

После тех поручений, которые давал президент, каждая область отчитается, что проделано, что будет сделано, как планируется в дальнейшем развитие строительного комплекса. Сегодня в Бресте (мы рассматриваем предприятия, которые являются передовыми в Брестской области) я не вижу серьезных проблем по строителям

Во время рабочей поездки проверяющие посетили Брестский вокзал, на котором только что завершилась реконструкция, и одно из крупнейших производственно-строительных предприятий. Особое внимание — модернизации производства. Ее здесь начали в 2009-м — для увеличения мощностей поставили линии с новым оборудованием. Инновационные технологии позволили не только значительно улучшить качество строительных объектов, но и снизить стоимость «квадрата».

Александр Романюк, генеральный директор коммунального производственно-строительного предприятия «Брестжилстрой»:

У нас теперь целый перечень изменений для новых домов. Увеличился коридор - 1,2 вместо 0,6, ванная комната увеличилась, кухня стала 10.5 вместо 8. Самое главное изменение – наружная стена стала теплее. И с 2,5 (коэффициент тепловодности) мы достигли 3,5. А вообще варианты есть. По другим видам утеплителя мы дошли до уровня 4.

Дмитрий Лисюк, рабочий коммунального производственно-строительного предприятия «Брестжилстрой»:

Созданы хорошие условия труда, обеспечивают спецодеждой, материалами, зарплата по нынешним временам приличная. Меня все устраивает полностью, весь наш производственный процесс.

На Витебщине намечается прогресс в строительной сфере. В области в текущем году собираются построить свыше 400 тысяч квадратных метров. Планы грандиозные. Ведь в 2013-м в северном регионе Беларуси удалось возвести лишь 350 тысяч, а это чуть более половины от запланированного. Причем немало хлопот доставили так называемые «проблемные дома». В минувшем году было 38 долгостроев. 31 — ввели в эксплуатацию. Еще два – сдадут буквально через неделю. На особом контроле остаются лишь 5. Их строительство обещают завершить в течение полугода.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Сегодня объем жилищного строительства в Витебской области, наверное, самый минимальный в Республики Беларусь. Она, действительно обусловлена потребностью. Спрос рождает предложение. Есть, конечно, у меня к Витебской области претензии. Например, они подвели нас всех по строительству энергоэффективных домов. Дома, которые они построили как энергоэффективные, а потом оказалось, что они абсолютно неэнергоэффективные.

В работе отрасли ожидаются большие изменения. Они произойдут благодаря новому документу, который будет регулировать все процессы в строительстве. В первую очередь введут двухлетнее планирование государственных и региональных программ по возведению жилья. Это позволит заказчикам и подрядным организациям организовывать свою работу на перспективу, четко знать объемы, а не хвататься за любое предложение.

В документе также урегулированы вопросы, связанные с долевым строительством и привлечением денег дольщиков. В частности, заказчик должен за собственные средства построить 15% объекта.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В этом указе будет, по сути дела, дорожная карта для строителей. Что нужно делать от выделения земли (кто и как этим должен заниматься), прединвестиционная стадия, проект, заказчик, затем подрядчик. Кто допускается к строительству и проектированию. Все нюансы, все моменты в этом документе отражены. Мне кажется, это впервые в стране выработан комплексный документ, по которому любому, даже мало-мальски квалифицированному работнику, будет понятно, что делать.