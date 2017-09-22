Юрий Сенько: Россия изъяла в 3,5 раза меньше товаров, чем белорусские правоохранительные органы

Новости Беларуси. Повышение транзитной привлекательности Беларуси и создание комфортных условий для бизнеса в 2017 году позволили увеличить отчисления в бюджет почти на 250 миллионов долларов больше, чем в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 22 сентября Президенту доложил глава таможенного комитета Юрий Сенько. Речь идет именно о прогнозных цифрах, исходя из реальных данных о положении дел в экономике и бизнесе. На встрече также обсуждались и вопросы роста товаро- и пассажиропотока, нюансы нового таможенного кодекса, по которому начнут работать уже с 1 января.

Таможенная служба Беларуси стоит на страже интересов в том числе соседних стран. Мы активно отрабатываем вопросы, связанные с пресечением попыток провоза на территорию России товаров из списка санкционной продукции. Под пристальным вниманием оказались больше 2 миллионов 300 тысяч грузовиков. Почти 5000 из них в транзите отказали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Юрий Алексеевич, прежде всего о формировании доходной части республиканского бюджета по тем направлениями, которые входят в зону ответственности таможенных органов. Это меня больше всего волнует. Я, конечно, информирован – меня информируют постоянно в этой части – что вы успешно формируете бюджет страны по этим направлениям. Но нюансы есть, о которых вы знаете лучше – что у нас со статистикой по перемещению товаров, транспортных средств, людей через границу? Мне, опять же, докладывают невероятные цифры: почти на треть увеличилось количество и грузов, и людей перемещаемых. Видимо, это так. Но что это нам дает? Это очень важно, чтобы люди понимали.

Работа таможенных органов – прежде всего, автоматизация на границе, чтобы не было к нам претензий, что очереди большие и так далее. Совершенствуем ли мы эту работу по контролю на границе и пропуску этих же товаров, физических лиц и транспорта – как у нас обстоят здесь дела?

Далее – незаконное перемещение запрещенных товаров, особо опасных – психотропных, наркотиков, оружия, радиоактивных веществ. И все-таки, как мы доводим это до наших партнеров на западе? Они же прекрасно понимают, что везут туда. Мы здесь ловим, задерживаем – как они на это реагируют? Видят ли они нашу роль в этом деле? Как у нас идут работы по совершенствованию пунктов пропуска, пунктов перемещения через границу – важный вопрос.