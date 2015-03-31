Прямой эфир

Генпрокуратура Беларуси озвучила результаты проверки по реализации инвестиционных проектов

31 марта 2015 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 31 марта в Минске в генеральной прокуратуре Беларуси озвучили результаты проверки соблюдения законодательства при реализации инвестиционных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранительными органами выявлены факты невысокой экономической эффективности ряда заключённых договоров.

Причины – в несогласованных действиях между службами отдельных ведомств, а так же в отсутствии надлежащей проверки финансовых возможностей инвесторов.

В итоге, у предприятий экспортёров возникают проблемы с дебиторской задолженностью и закупкой сырья для нужд производства.  

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
К сожалению, такая ситуация на сегодня: уходит продукция, техника, но не возвращаются деньги по различным причинам. Наша проблема - разобраться в этих вопросах. Я так вижу, что сами руководители предприятий без помощи решить этот вопрос не могут. Потому что есть коррупционные риски, есть риски криминогенные. Если не коррупционные, то криминогенные обязательно присутствуют. Естественно, без помощи правоохранительных органов они не обойдутся.  

# Экономика # Коррупция # Александр Конюк

Другие новости рубрики

Все новости
Евросоюз и ООН окажут Беларуси содействие в переходе к «зеленой экономике»
31 марта 2015 10:34

Евросоюз и ООН окажут Беларуси содействие в переходе к «зеленой экономике»

Александр Лукашенко подписал указ о работе ИП без документов на товары до 2016 года
30 марта 2015 17:30

Александр Лукашенко подписал указ о работе ИП без документов на товары до 2016 года

Губернатор Архангельской области России: Мы с Александром Лукашенко нашли как минимум с десяток точек соприкосновения
30 марта 2015 17:28

Губернатор Архангельской области России: Мы с Александром Лукашенко нашли как минимум с десяток точек соприкосновения