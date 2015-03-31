Генпрокуратура Беларуси озвучила результаты проверки по реализации инвестиционных проектов

Новости Беларуси. 31 марта в Минске в генеральной прокуратуре Беларуси озвучили результаты проверки соблюдения законодательства при реализации инвестиционных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранительными органами выявлены факты невысокой экономической эффективности ряда заключённых договоров.

Причины – в несогласованных действиях между службами отдельных ведомств, а так же в отсутствии надлежащей проверки финансовых возможностей инвесторов.

В итоге, у предприятий экспортёров возникают проблемы с дебиторской задолженностью и закупкой сырья для нужд производства.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

К сожалению, такая ситуация на сегодня: уходит продукция, техника, но не возвращаются деньги по различным причинам. Наша проблема - разобраться в этих вопросах. Я так вижу, что сами руководители предприятий без помощи решить этот вопрос не могут. Потому что есть коррупционные риски, есть риски криминогенные. Если не коррупционные, то криминогенные обязательно присутствуют. Естественно, без помощи правоохранительных органов они не обойдутся.