Александр Лукашенко подписал указ о работе ИП без документов на товары до 2016 года

Новости Беларуси. Президент 30 марта подписал Указ, который продлевает срок продажи индивидуальными предпринимателями товаров без сертификатов. Переходный период продлится до 1 января 2016 года.

В документе расписаны ставки налогов, которые нужно платить тем, кто продает товары без документов. Повышающий коэффициент «2» будет применяться при исчислении единого налога. Коэффициент налога на добавленную стоимость повышаться будет в 4 этапа, через каждые 3 месяца.

Предусмотрены Указом и меры стимулирования. Так, предприниматели могут перейти на упрощённую систему налогообложения либо с 1 апреля, либо с 1 июля, либо с 1 октября, если они будут покупать продукцию у легальных поставщиков.

Александр Калинин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»:

Принятый Указ удовлетворяет большинство предпринимателей. Указ решает проблему реализации остатка товаров, которые остались у предпринимателей на 1 марта в связи с тем, что не все смогли выполнить требование Указа №222. Указ существенно продлевает сроки реализации остатков товара. Указ №222 предоставлял 8 месяцев, новое решение предоставляет фактически еще 10 месяцев. Этого срока достаточно, чтобы предприниматели смогли найти себе или поставщиков с легальным товаром, или перейти в другую сферу деятельности, например, сферу услуг.

Подобный компромисс о продлении сроков реализации не сертифицированных товаров был достигнут во время посещения главой государства торгово-развлекательного центра «Экспобел». Тогда Президент встретился с представителями бизнес-сообщества. Речь шла и в целом о развитии предпринимательской деятельности, и о необходимости создания равных условий для работы всех частников.