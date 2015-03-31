Евросоюз и ООН окажут Беларуси содействие в переходе к «зеленой экономике»

Новости Беларуси. Европейский союз будет содействовать переходу Беларуси к «зеленой экономике». Это совместный проект правительства страны, Евросоюза и ООН. Он стартовал в республике на ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет проекта оценивают в 5 миллионов евро. Речь идет о продвижении экологических подходов в производстве.

Например, впервые в республике намерены организовать выпуск офисной бумаги из вторичных ресурсов в Борисове.

В рамках программы будут развивать «зеленый» транспорт в Несвижском дворцово-парковом комплексе.

Пилотным проектом станет создание предприятия по переработке древесных отходов в биотопливо в Бресте.

А в Гомельской области планируют внедрить безотходное производство органических удобрений.

В минприроды рассчитывают на экономический эффект от «зеленых» технологий и не исключают, что в перспективе возможны налоговые преференции для бизнеса, который их использует.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы не можем сегодня бороться за диверсификацию европейских рынков, не определяя в качестве приоритета наше производство, то есть к переходу к «зеленым» технологиям, которые бы помогали нам внедрять и углублять наш товарооборот с теми странами, которые сегодня являются мировыми лидерами в данных вопросах.

Санака Самарасинха, постоянный представитель ПРООН в Республике Беларусь:

Такие проекты у нас успешно реализуются во многих странах. В Беларуси мы действуем вместе с правительством и Евросоюзом. Выполнение таких проектов имеет большое влияние на развитие региона. Практика показывает, что мы можем сохранить природные ресурсы для будущих поколений и при этом развивать экономику.