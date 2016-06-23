Геннадий Свидерский: в ближайшие 5 лет гармонизация всех условий и снятие барьеров в ЕАЭС будет важной задачей Министерств

Мы продолжаем общаться с делегатами V Всебелорусского народного собрания.

Промышленность, конечно же, на передовой всегда. Это флагман, локомотив экономики. Экспорт - среди приоритетов. Как будете крутиться, вертеться в таких непростых мировых условиях?

Геннадий Свидерский, делегат V Всебелорусского народного собрания, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Я должен сказать, что для предприятий Министерства промышленности эта задача не новая, поскольку мы всегда экспортируем. Неизвестные задачи есть, конечно, и они действительно определяются внешним рынком. Я хотел сказать, что у нас 70% продукции машиностроения, металлургии экспортируется более чем в 100 стран мира. А задачка действительно такая, она триединая. С одной стороны мы, конечно, должны продолжить работу в разработке новой инновационной продукции для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность по техническим параметрам. С другой стороны, то, что звучало сегодня на собрании, нужно снижать затраты, чтобы иметь конкурентоспособные цены. И третье - конечно, мы должны создавать условия для наших экспортеров на внешних рынках. Это что? Единый экономический союз. Создан он в 2014 году. Нам нужна эта дорога без препятствий, чтобы было свободное движение товара, капитала, услуг. Но пока мы далеки от этого. Конечно, каждый хочет национально поддержать своего производителя, но, создавая ЕАЭС, его суть была в том, чтобы развивать кооперацию, чтобы дать возможность развиться и повысить конкурентоспособность перед третьими странами. Конечно, эта задача не одномоментная, и в ближайшие пять лет, я думаю, гармонизация всех условий и снятие барьеров (и административных, и экономических внутри экономического союза) будет важной задачей Министерств.

Один из теоретиков из сферы экономики мне как-то сказал, что именно в такие непростые времена, когда кто-то где-то теряет, можно проявить смекалку и занять новые рынки сбыта, новые ниши. Беларусь готова проявить ту самую смекалку или это теория?

Геннадий Свидерский:

Я думаю, что это не теория, это аксиома. То есть любое испытание, которое мы проходим, из него выходим сильнее. Главное его пройти. Действительно, кризис позволяет более быстро отказаться от ненужного, собраться и сконцентрироваться на тех направлениях, которые являются определяющими. Поэтому я думаю, что в этом смысле и сокращение издержек, и инновационные проекты как раз стимулируются обстановкой, рынком.