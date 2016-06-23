Гендиректор ОАО «Беларуськалий»: «За пятилетку нам удалось увеличить и номенклатуру выпускаемой продукции»

Мы рады вас приветствовать из нашей выездной студии во Дворце Республики. Мы продолжаем анализировать то, о чем говорят делегаты пятого Всебелорусского народного собрания. И сразу с места в карьер, а точнее в шахту – в шахту «Беларуськалия». У нас в прямом эфире Иван Головатый – генеральный директор крупнейшего предприятия страны. Здравствуйте!

Как вы намерены выстраивать стратегию? Ваше крупнейшее предприятие по экспортным позициям. Когда-то мы говорили, что каждый четвертый доллар в бюджет поступает от вашей стороны. Как вы намерены держать марку и дальше?

Иван Головатый, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

На сегодняшний момент наше предприятие – ведущее предприятие по производству калийных удобрений. И на сегодня каждая пятая тонна в экспорте калийных удобрений – это белорусская. Сегодня мы поставляем более чем в 100 стран мира калийные удобрения. Но, несмотря на наши объемы, на потребности калийного рынка, сегодня перед калийщиками, перед производством стоят новые задачи. И в первую очередь это, наверное, диверсификация производства, выпуск нового продукта. И наше предприятие здесь также идет в ногу со временем, потому что за прошлую пятилетку мы в 2013 году запустили завод по производству МПК удобрений, в прошлом году – химический завод. И в настоящее время заложен фундамент для организации новых производств. Я думаю, что в течение ближайших двух-трех лет мы также будем открывать новое производство, на котором будем выпускать импортозамещающую продукцию.

Что касается экспорта, не самая лучшая, не самая благоприятная ситуация в мире? Как вам приходится выживать в этих условиях, вертеться, как говорят в народе?

Иван Головатый:

Сегодня, благодаря тому, что мы работаем одной командой («Беларуськалий», Белорусская калийная компания), у нас есть определенные подходы, которыми мы руководствуемся. И в первую очередь это уважение к клиенту, внимание к каждому. И сегодня мы разворачиваем свои поставки, свое производство, начиная от 20 тонн до миллиона. Также с гордостью хочу сказать, что за прошлую пятилетку нам удалось увеличить и номенклатуру выпускаемой продукции. Сегодня среди коренных предприятий в нашем активе самая большая номенклатура выпускаемой продукции – более 40 марок.

Гарлыкское месторождение. Беларусь помогает строить этот комплекс. Конкурента себе растим или партнера?

Иван Головатый:

Я думаю, что в этом случае он будет партнером, потому что сегодня это была первая наша пробная ласточка, когда мы осваиваем новые месторождения в новых странах. Я думаю, что этим месторождением, окончанием этого контракта мы покажем, на что способны белорусские горники, белорусские строители, инженерные службы, потому что сегодня проектные организации, которые есть в Республике Беларусь, вносят в каждое предприятие что-то новое. И все самое современное внедряется на наши производства.

Но и в Беларуси у вас скоро появится конкурент: Петриковское месторождение сейчас на слуху, и строительство нового комплекса.

Иван Головатый:

Да, в соответствии с программой, которая была одобрена главой государства в начале 2000-х годов, она подразумевала поддержание и увеличение сырьевой базы. Мы каждую пятилетку сдаем новые рудники. В 2009 году мы сдали Краснослободский рудник, в 2012-ом – Березовский. В предстоящей пятилетке нам также предстоит сдать в эксплуатацию Петриковский комбинат. Сегодня также разрабатывается участок на Старобинском месторождении. Я думаю, что к концу текущей пятилетки будет построен еще в рамках «Славкалия» еще один горно-обогатительный комбинат. Я не думаю, что это будут конкуренты. Я думаю, что эта совместная работа двух предприятий позволит только увеличить присутствие Республики Беларусь на калийном рынке.