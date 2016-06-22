Александр Лукашенко: мы можем и должны дать второе дыхание экономике, обеспечить новый прорыв

Новости Беларуси. Единство народа позволяет сберечь мир в стране и саму страну. А преодолеть трудности можно только собственным трудом и всем вместе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на V Всебелорусском народном собрании, которое начало работу во Дворце Республики.

Форум собрал в столице 2,5 тысячи делегатов со всей страны. Все они приехали в Минск, чтобы выразить свои взгляды на то, как дальше строить собственную жизнь, по какому пути развиваться в ближайшие пять лет. Помимо белорусских делегатов в форуме принимают участие и многочисленные зарубежные гости.

Выступая перед делегатами, Александр Лукашенко затронул самые актуальные аспекты развития Беларуси на ближайшие годы.

Говоря о той самой программе, которая будет сегодня обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко назвал три основных поступала, три кита, три особенности этой программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У этой программы есть свои особенности. По крайней мере, три. Первая – это программа развития, а не застоя; программа будущего, а не прошлого; программа действий, а не ожиданий. Мы прекрасно понимаем: проблемы не решаются сами собой, кризисные явления не исчезнут по мановению волшебной палочки. Именно поэтому в основу программы положены принципы прогресса и открытости. Мы делаем ставку на знания и технологии. В этом ключ к решению текущих проблем и движению вперед.

Вторая особенность – это реальная программа, без лишних обещаний и несбыточных планов. Здесь анализируются не только объективные трудности, но и наши ошибки. И предлагаются пути их исправления. Насколько точен этот анализ, насколько точны и глубоки те меры, которые предлагаются, – все это нам предстоит обсудить вместе.

И третья особенность – это программа эволюции, а не революции. В ней мы твердо сохраняем преемственность нашего курса и базовые основы белорусской модели развития. Мы категорические противники радикализма, шока и ломки всего и вся. Государство для народа, справедливость, защита простого человека – это то, на чем стояла и стоять будет белорусская государственность. Для выработки планов на пятилетку у нас есть четкий ориентир – предвыборная программа Президента. Она поддержана белорусским народом.

Часть поставленных задач кому-то может показаться напряженной. Но иного выхода у нас просто нет. Мы не можем отказаться от развития. Не можем согласиться с тем, что нас ждет застой или еще хуже – откат назад. Мы можем и должны найти резервы роста! Мы можем и должны мобилизоваться! Мы можем и должны дать второе дыхание экономике, обеспечить новый прорыв!