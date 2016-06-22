Владимир Зиновский: задачи на пятилетку продвинут на более высокий уровень социально-экономическое развитие Беларуси

Уже совсем скоро начнется вторая часть Всебелорусского народного собрания. Те самые дискуссии, те самые полезные предложения, к которым призывал Александр Лукашенко. Именно они лягут в общую копилку построения дальнейшей стратегии развития государства.

Ваша сфера в числе приоритетных, безусловно. Но вы всегда на виду. Вы помните те самые времена, о которых говорил Президент, когда приходилось идти по тонкому льду, когда за спиной была только пропасть и как мы поступательно двигались?

Владимир Зиновский, делегат V Всебелорусского народного собрания, министр экономики Республики Беларусь:

Для меня это четвертое собрание. Конечно, разные ситуации складывались в экономическом развитии. Президент сегодня обозначил очень хороший анализ, сделал в докладе, что тяжелейшая была обстановка после развала Советского Союза, когда мы поднимали, можно сказать, с колен и делали самостоятельность своего государства, в начале 90-х, в середине 90-х. Конечно, постепенное развитие происходило. И мы добились, в анализе главы государства это прозвучало, колоссальных успехов в социально-экономическом развитии нашего государства. Безусловно, стоят определенные другие задачи, которые будут осуществляться в текущей пятилетке, которые, конечно же, на мой взгляд, продвинут на более высокий уровень социально-экономическое развитие нашего государства.

Вам, конечно же, усложнила задачу ситуация в мире и ситуация у нашего стратегического партнера. Санкционная война между Россией и Евросоюзом. Насколько нам удастся вырулить из этой ситуации, не очень благоприятной для нас, в которой мы находимся два последних года?

Владимир Зиновский:

На мой взгляд, что те посылы, которые заложены в Программу социально-экономического развития, позволяют сделать вывод, что мы можем достичь, если будем серьезно работать над инновациями, над инвестициями, над другими моментами, которые бы позволяли среди традиционных отраслей экономики делать новые виды экономики, технологически нового уклада (зеленая экономика, безусловно), и продавая эту продукцию, а мы более 65% продаем на экспорт, у нас открытая экономика, безусловно, мы достигнем вот этих результатов.