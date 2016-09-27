Гендиректор Белорусской АЭС: «Мы уже приступили к полному монтажу турбины»

Новости Беларуси. Белорусские энергетики представили в Вене макет строящейся в Островце атомной станции. В Австрии продолжается сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

27 сентября на форуме белорусский день.

Наша делегация в очередной раз назвала вопросы ядерной безопасности приоритетными. Кроме того, в нашу страну приглашена миссия МАГАТЭ, которая должна будет дать комплексную оценку строящемуся объекту.

После этого на БелАЭС начнут проводить первые стресс-тесты.

В Вене сейчас работает наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Глобальный форум МАГАТЭ в Вене – самая авторитетная площадка, где обсуждаются стратегии развития атомной энергетики. К Беларуси здесь двойное внимание: не только присматриваются к опыту строительства Островецкой АЭС, но и прислушиваются к мнению. Ведь на 2016-2017 годы у нашей страны здесь особый статус – член совета управляющих. Это значит, что представители Беларуси участвуют в принятии самых ключевых решений организации.

Чем дальше уходят технологии, тем безопаснее атомные станции. Аналогичной будущей белорусской АЭС станции не страшны ни падение самолёта, ни землетрясение.

Ядерная безопасность – абсолютный приоритет Беларуси.

Этот посыл озвучивает сегодня с трибуны конференции глава белорусской делегации. Наша страна строит станцию в так называемом «открытом режиме».

Уже на следующей неделе Островец посетит очередная оценочная миссия МАГАТЭ.

Тем временем портфель партнёрских проектов в рамках конференции набирает вес. Среди международных соглашений – и меморандум о сотрудничестве с Венгрией.

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Венгрия тоже строит станцию по российскому проекту. Соответственно, мы идём впереди, и информация, которую мы уже сейчас имеем и которую мы наработали. Мы готовы ею делиться с нашими Венгерскими коллегами.

27 сентября в ротонде Венского международного центра открылась белорусская экспозиция.

Наша страна презентовала не только ход строительства, но и возможности обучения персонала для АЭС.

У стенда аншлаг. Особый интерес у африканских стран, где на энергетическую независимость возлагаются большие надежды.

Шейла Фримпонг, представитель энергетического агентства (Гана):

Мы с удовольствием посетили Белорусский стенд. Мы очень заинтересованы в тренинг-программах по развитию технологий для атомной энергетики, которые предлагают ваши специалисты. И для Ганы было бы очень полезно такое сотрудничество.

Увидеть своими глазами Островецкую площадку уже приезжали специалисты из Бангладеша, Турции, Вьетнама. Директор белоруской АЭС, кажется, готовится принять новых гостей. О своём интересе за первые два дня конференции уже заявили многие участники.

Сейчас на площадке активная стадия монтажа оборудования. Градирни уже выросли на 56 метров.

Михаил Филимонов, генеральный директор ГП «Белорусская АЭС»:

Мы уже приступили к полному монтажу турбины. Это тоже больше 3600 тонн размер этого оборудования. И сейчас полным ходом идёт монтаж. Много ещё готовиться: где-то ещё 40% на заводах-изготовителях, а остальное уже всё на месте.

Наряду с Беларусью свои достижения в сфере атомной энергетики представили порядка 20 стран. Здесь и самый маленький южнокорейский реактор.

Йонг Вук Ким, главный научный сотрудник Корейского исследовательского института атомной энергетики:

Это компактный реактор мощностью всего 100 мегаватт, хорош для небольших городов. Он уже получил положительную оценку МАГАТЭ.

И виртуальный Китайский. В 3D реальности все буквально как на ладони.

А вот Япония презентовала новинку – диагностический аппарат.

Такааки Мошида, менеджер финансово-промышленной группы (Япония):

У Беларуси мощная индустриальная база. Поэтому атомная станция будет востребована в вашей стране.

Яна Шипко:

Будущее атомной энергетики ведущие атомщики мира будут обсуждать до конца недели. Однако уже ясно, «подключиться» к атомной энергии хотят ещё как минимум три десятка стран. Так что пример Беларуси и ход реализации нашего под пристальным вниманием, без преувеличения, специалистов всего мира.