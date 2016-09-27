Новости экономики за 27.09.2016

Новости Беларуси. Беларусь гарантирует свою продовольственную безопасность. Овощехранилища страны пополнят более 120 тысяч тонн овощей и фруктов. Какие цены обещают производители этой зимой сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Урожай овощей в 2016 году превышает прошлогодний показатель на 38%. Отсюда и цены на них сегодня на ярмарках и зимой прогнозируются не выше прошлогодних. Параллельно с продажей сельхозпродукции в стране идет формирование стабилизационных фондов.

При том, что убрано еще около половины урожая, обеспеченность по овощам уже составляет 75%, а по картофелю – 95%.

Еще одна положительная тенденция: по расчетам Минсельхозпрода каждый третий килограмм картофеля и каждый второй овощей выращены в фермерских и крестьянских хозяйствах.

КРЕДИТЫ НА РАЗВИТИЕ

Более 10 миллионов евро на финансирование энергетики и женского предпринимательства.

Европейский банк реконструкции и развития выделил белорусским коллегам несколько кредитов. Один из них – на инвестирования в производство возобновляемой энергии. Данные проекты в первую очередь обеспечат малые и средние предприятия теплом и электричеством при минимальных затратах.

Второй заём должен поддержать деловую инициативу среди женщин. Это не только более дешевые кредитные ресурсы, но бесплатные образовательные программы, а также консультирование малого бизнеса.

НА ЗДОРОВЬЕ

Белорусские здравницы увеличили экспорт услуг с начала года на 30%, выручив в общей сложности более 102 миллионов рублей.

Самый высокий спрос на отечественное санаторно-курортное лечение среди россиян. Тут сказывается стоимость. Цены едины для всех жителей Евразийского экономического союза.

В среднем одни стуки в белорусских санаториях обходятся в 42 рубля.

Для сравнения, в российских здравницах аналогичное предложение минимум в полтора раза дороже. Экономическую составляющую оценили и жители западных стран. Несмотря на спецтарифы литовцы и поляки с каждым годом увеличивают свою долю присутствия на белорусском рынке оздоровления.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Мы в этом году проводили рекламные туры для туроператоров Германии, Прибалтики, Польши. И результат на лицо! То есть при росте экспорта по всей республике в среднем чуть более чем на 30% за 8 месяцев в регионах Брестской и Гродненской области рост в два раза.

ПЛАСТИК НА РЕМОНТЕ

В ближайшую ночь держателям пластиковых карточек большинства белорусских банков ограничат доступ к безналичным операциям. Сбои возможны в работе банкоматов, платежных терминалов и инфокиосков.

Причина проста – технологические работы над новыми сервисами, которые пока являются коммерческой тайной.

Инженеры банковского процессингового центра анонсируют перерывы в обслуживании с 02.00 до 04.00 часов ночи с 27 на 28 сентября.

Белорусский рубль сегодня незначительно опустился относительно корзины валют на фоне укрепления к доллару и евро.

Американец уступил полкопейки. На среду его курс составит 1,92 рубля. Евро также потерял треть копейки. Завтра по Нацбанку – 2,16.

Российская валюта укрепилась на несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 3 копейки белорусские.