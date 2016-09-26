Юкио Амано, гендиректор МАГАТЭ: «Я побывал в Беларуси на площадке будущей атомной станции, и был впечатлен»

Новости Беларуси. Мирное и, главное, безопасное использование ядерных технологий. Беларусь в эти дни принимает участие в 60 сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене.

Здесь, в штаб-квартире МАГАТЭ, откроется экспозиция о нашей отечественной АЭС.

Она в деталях расскажет о том, как реализуется масштабный проект в Островце. Также запланированы переговоры белорусской делегации с руководством МАГАТЭ и экспертами Ростехнадзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минуты до старта генеральной конференции. Пока на трибуне готовятся подвести итоги работы за 60 лет, в зале всем участникам не нашлось свободных мест.

33 страны сегодня используют мирный атом, 30 рассматривают возможность перехода на атомную энергетику,

заявил сегодня генеральный директор МАГАТЭ Юкио Амано. Их поддержка – приоритет работы агентства. В кулуарах говорят о настоящем ренессансе атомной энергетики, в том числе и ведущие европейские государства.

Кристиан Дирик, ведущий эксперт по энергетике (Бельгия):

Официальная позиция Бельгии, а у нас большой опыт в атомной энергетике, – развивать эту сферу. Люди чувствуют, что это необходимо для энергетической независимости страны.

Мира Венкатеш, представитель Индии в МАГАТЭ:

Атомная энергетика – отличное решение в современном мире. Возможно, пока не все понимают плюсы ее использования. Но мы работаем над тем, чтобы рассказывать о преимуществах и перспективах. И эта очередная конференция даст возможность заинтересованным странам заявить о себе

Следить, чтобы атом был исключительно мирным. Цель, с которой создавалось МАГАТЭ. Новость дня в кулуарах как пример международного сотрудничества в сфере глобальной безопасности:

из польского исследовательского реактора завершили отправку в Россию 61 кг обогащённого ураном ядерного топлива.

Польша, между тем, планирует строить АЭС. К опыту соседней Беларуси присматривается.

Бавтоз Шктодовски, официальный представитель национального энергетического агентства Польши:

Мы следим за тем, как развивается ваш проект в Островце, мы были вовлечены также в различные вопросы. Конечно, мы серьезно относимся к аспектам безопасности. Консультации позади, и мы ждем ввода в эксплуатацию АЭС. Уверены, что все будет хорошо.

А это – уже будущее белорусской Станции в миниатюре.

Генподрядчик бед АЭС «Росатом» презентовал 26 сентября уникальную модель реактора третьего поколения.

Такой же будет работать и в Островце. Генеральный директор МАГАТЭ презентацию одобрил: риски развития фукусимского сценария, к примеру, здесь полностью исключены.

Яна Шипко, СТВ:

Вы следите за ходом строительства белорусской АЭС?

Юкио Амано, генеральный директор МАГАТЭ:

Я побывал в Беларуси на площадке будущей атомной станции, и был впечатлен, насколько вы продвинулись вперёд. МАГАТЭ не влияет на решение стран, использовать ли атомную энергию. Но если государство решает строить АЭС, мы помогаем сделать это безопасно. Сейчас мы приветствуем решение отправит в Беларусь несколько наших миссий и готовы дать свои рекомендации.

Генеральная конференция ещё площадка для обсуждения стратегических вопросов ядерной отрасли. 26 сентября здесь последние достижения в сфере атомной энергетики. От моделей новейших реакторов до виртуального путешествия в сердце атомной станции.

Свой стенд, где можно будет следить за ходом работ в Островце, 27 сентября презентует Беларусь.

А пока на полях конференции обсуждают и сроки строительства, и детали предстоящих сид-миссий. Белорусскую площадку готовятся проверить на устойчивость международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Мы здесь набираем опыт. И в программе визита нашей делегации очень много рабочих встреч по департаментам МАГАТЭ. Рабочие встречи будут касаться сотрудничества в области ядерной безопасности, подготовки кадров, подготовки тех миссий, которые предстоят в ближайшие годы.

Прислушаться к белорусскому опыту участники конференции смогут завтра. Замглавы энергетического ведомства выступит на пленарном заседании.