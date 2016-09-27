Информационные стенды, по которым можно будет следить за ходом строительства БелАЭС, откроют 27 сентября в Вене

Новости Беларуси. Информационные стенды, по которым можно будет следить за ходом строительства белорусской АЭС, откроют 27 сентября в Вене. С помощью презентационных материалов на своеобразной экспозиции можно также будет познакомиться с информцентрами по атомной энергии, которые успешно работают в Минске и Островце. Процесс подготовки персонала также доступен мировому сообществу.

60-я генеральной конференции МАГАТЭ более двух тысяч участников из 168 стран собрала в Австрии. Доступность радиационной медицины, рациональное использование природных ресурсов, использование атомных технологий в сельском хозяйстве – пункты белорусской программы, которые специалисты намерены обсудить с коллегами в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Махадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Рабочие встречи будут касаться сотрудничества в области ядерной безопасности, подготовки кадров. Эксперты МАГАТЭ, которые приезжали, давали высокую оценку реализации проекта в Беларуси. И нас слушали, опыт наш, белорусский, по созданию инфраструктуры для развития ядерно-энергетической программы в стране. И тоже отметили успешную работу Республики Беларусь в этом направлении.