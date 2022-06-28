Форум регионов – глубоко политическое мероприятие. Говорим об импортозамещении и новых контрактах Беларуси и России

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и общественный деятель Александр Шатько. Юлия Бешанова, СТВ:

Поговорим мы с вами сегодня о предстоящем грандиозном событии для Беларуси и России. Вот-вот начнется Форум регионов наших двух стран. Если говорить о том, насколько важно сейчас то самое межрегиональное сотрудничество, наши президенты общаются достаточно тесно, практически ежемесячно встречаются лично. Насколько важны эти межрегиональные связи в экономике и в развитии экономики Союзного государства? «Форум регионов – это уже даже не мероприятие, это событие в рамках союзной повестки»

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:

Я бы хотел прежде всего отметить, что Форум регионов – это уже даже не мероприятие, это событие в рамках союзной повестки. Во-первых, форум проходит с участием глав государств, которые, собственно, и задают основные направления, основные векторы развития межрегионального сотрудничества, определяют опорные точки, от которых мы в дальнейшем отталкиваемся в процессе налаживания наших кооперационных союзнических отношений с нашими стратегическими партнерами и коллегами. Во-вторых, предстоящий девятый форум достаточно уникален сам по себе, потому что он проходит в таком очно-тактильном формате коммуникации, в отличие от двух предыдущих форумов. Юлия Бешанова:

Соскучились по личному общению. Сергей Сивец:

Конечно. Не стоит сбрасывать со счетов, что форум проходит в условиях нынешней геополитической реальности, которая характеризуется беспрецедентным давлением и на Российскую Федерацию, и на Республику Беларусь, и в целом на Союзное государство со стороны стран коллективного Запада. Юлия Бешанова:

Интерес друг к другу стал выше? Сергей Сивец:

Безусловно. И ответственность с точки зрения коммуникации, контактов, сотрудничества, в том числе в формате межрегионального сотрудничества, этот уровень ответственности тоже серьезно повышается с учетом тех вызовов и угроз, которые сегодня у нас стоят на повестке.

Юлия Бешанова:

Форум прежде всего экономический, значит его эффективность, наверное, стоит оценивать в каких-то контрактах, суммах. Насколько эффективны эти форумы? Почему количество участников растет в геометрической прогрессии? Если сравнить с первым форумом, что изменилось? Форум регионов – прежде всего глубоко политическое мероприятие Александр Шатько, общественный деятель:

Первые форумы – это пробы, это поиск путей взаимоотношений, это настройка форматов. Да, есть договоренности и наших глав государств о каких-то стратегических, тактических моментах, но это личное общение, ситуативное общение и с бизнесменами, и с руководителями регионов, в том числе и белорусских, и российских, очень важно, потому что мы, глядя друг другу, как говорится, глаза в глаза, договариваемся о каких-то вещах, о встречах, проговариваем нюансы, которые главы государств на своих встречах не могут просто проговорить. Юлия Бешанова:

Да, не тот уровень. Александр Шатько:

Не тот уровень. Это рабочий формат. И то, что они на данный момент весьма важны для двух стран в налаживании серьезных связей и отношений, импортозамещения и приобретения каких-то финансовых преференций, экономических преференций между предприятиями, потому что разные формы собственности (государственная и частная), и очень важно проговорить все нюансы. Юлия Бешанова:

Этот форум так разросся, что не вмещает уже тот же Гродно, ему тяжело «переварить» такое количество гостей и участников.

Александр Шатько:

Этот форум не только экономический, он и политический, потому что мы снова открываем для себя людей, мы знакомимся с людьми, мы расширяем этот круг. Мы видим хорошее человеческое отношение, а не те страшилки, что там какие-то кидалова, где-то кто-то кого-то подведет, подставит, кто-то кому-то даст взятку – без этого работа невозможна, без откатов. На самом деле вживую это все совсем по-другому, поэтому форум не только должен принести экономический эффект, но он прежде всего и глубоко политическое мероприятие. За 8 лет, прошедших с момента первого форума, сумма контрактов перевалила за 3,7 миллиарда долларов Сергей Сивец:

Я в сравнительном плане несколько экономических параметров приведу. Первый форум, который состоялся в 2014 году, завершился заключением четырех соглашений о сотрудничестве. Юлия Бешанова:

Сколько было участников, не вспомните? Сергей Сивец:

Порядка 300 человек. Юлия Бешанова:

С двух сторон? Сергей Сивец:

Да. Каких-то коммерческих контрактов заключено не было. Если смотреть в разрезе предстоящего девятого форума, то на данный момент планируется заключение порядка 70 коммерческих контрактов. Общая сумма, которая по коммерческим контрактам у нас предполагается, – порядка 2,6 миллиарда белорусских рублей и 65 миллиардов российских рублей.

Юлия Бешанова:

Да, сумма внушительная. Сергей Сивец:

Если в совокупности взять все восемь лет, прошедших с момента первого форума, то уже сумма контрактов перевалила за 3 миллиарда 707 миллионов долларов США. Вот динамика всего за восемь лет. Поэтому даже в экономическом плане форум абсолютно оправдывает себя как площадка, которая позволяет упростить связи, контакты экономические, заключение коммерческих контрактов напрямую между регионами двух стран, углубив тем самым наше экономическое интеграционное сотрудничество. Юлия Бешанова:

Мы уже сказали, что это и политическое событие в том числе. Насколько важно общение парламентариев между собой для развития экономических отношений? Может быть, какие-то законодательства государств подтягиваются одно к другому? Как это выглядит с этой точки зрения? Важно общение наших стран на уровне парламентов Сергей Сивец:

Парламентские измерения играют очень важную роль, потому что даже официальные делегации от Совета Республики и Совета Федерации, члены этих делегаций активно участвуют в рамках своей парламентской деятельности в Парламентском собрании союза Беларуси и России, основная задача которого – формализовать с правовой точки зрения решения, которые принимаются в рамках нашей союзной интеграции. Мы участвуем в МПА СНГ (межпарламентская ассоциация государств СНГ), в ряде иных интеграционных структур. Мы контактируем друг с другом между форумами, чтобы, если есть какие-то шероховатости, в первую очередь шероховатости, связанные с какой-то правовой формализацией принятых решений, в том числе принятых на форуме, мы могли максимально оперативно и эффективно эти шероховатости снять, чтобы сохранить и приумножить ту динамику экономических и социальных отношений, которые есть между нашими странами, поэтому парламентское измерение играет очень важную роль. Юлия Бешанова:

Главная задача – чтобы предприятия России и Беларуси работали в одинаковых экономических условиях. Задача – создать единое правовое пространство в рамках Союзного государства

Сергей Сивец:

И экономических, и правовых. У нас в среднесрочной перспективе стоит задача максимально унифицировать и гармонизировать законодательства двух стран, в долгосрочной перспективе – создать единое правовое пространство в рамках Союзного государства. Эта задача концептуальная, и ее никто не снимал. Юлия Бешанова:

Президенты встречались буквально пару дней назад. До форума остаются считаные дни. Все гадали, о чем же будут говорить лидеры. Одна из тем – импортозамещение. Россия действительно столкнулась с ситуацией, когда не хватает комплектующих даже для каких-то промышленных гигантов. Насколько Беларусь может в этой ситуации помочь? Чем мы можем помочь? Насколько активно сейчас работаем в этом направлении? «Не было необходимости». Почему не занимались импортозамещением раньше? Александр Шатько:

Сегодня мы уже знаем, что есть определенные договоренности об ускорении поставок на линию запчастей на таких крупных заводах, как МАЗ, КАМАЗ, то есть у нас есть достаточно серьезные разработки, которые смогут заменить импортный компонент по запчастям. Другое дело, что немножко не хватило времени поставить на линию, но тут, наверное, не только времени, но и денег, ресурсов и всего остального, ведь время не самое легкое. Конечно, наработки и у наших научно-исследовательских институтов, и на самих предприятиях их огромное количество. Мы видим, как говорят промышленники, часто это и в эфире проскакивает, что мы можем это все делать, но раньше мы этого не делали, потому что не было рынка сбыта. Юлия Бешанова:

Скептики говорят: а почему же 20 лет назад вы не занимались этим импортозамещением? Александр Шатько:

Привезли оттуда немножко, привезли отсюда немножко, какие-то логистические связи были за много лет составлены, и всем было хорошо и спокойно. Тут, как говорится, многие свою маржу получали и спали спокойно. Сегодня есть понимание, что надо все делать своими руками, потому что такой момент, как сегодня, геополитический, экономический, может возникнуть в любой момент, и надеяться и рассчитывать ни на кого не приходится. Юлия Бешанова:

Но этот момент может стать и точкой роста?

Александр Шатько:

А это уже точка роста, потому что предприятия не только задумались, но многие уже и стали работать на импортозамещение очень большим объемом, даже в ущерб себе, своему финансовому, может быть, какому-то благополучию внутри предприятия. Они понимают, что чем быстрее они займутся импортозамещением, тем шире у них станет рынок, тем скорее они возместят свои финансовые вложения, что для каждого очень важно. А сил у нас огромное количество. Один «Гомсельмаш» чего стоит со своей производственной базой, тракторный завод, МАЗ, то есть там есть все для производства запчастей, но, наверное, не было необходимости в свое время, как и у россиян, в производстве этой техники. Растем, думаем, мозгуем, опыта набираемся. Получили немножко волшебного пинка и теперь стали работать более эффективно, думать, и это хорошо. Об импортозамещении: «Мы вынуждены использовать потенциал, который есть у наших стран» Сергей Сивец:

Что касается импортозамещения, я бы хотел сказать, что неслучайно отметил новую геополитическую реальность, в которой находятся сейчас наши страны. Конечно, при условиях отсутствия политической, экономической, информационной турбулентности проще всегда купить готовую технологию, чем потратить время, средства. Юлия Бешанова:

Особенно, если это в малых количествах. Сергей Сивец:

Да, на создание какого-то инновационного продукта, который не факт, что еще выстрелит и не только вернет инвестиции, но еще и принесет прибыль. Но сейчас, когда мы поставлены в такие условия, что нам просто не оставили выбора, мы вынуждены использовать тот потенциал, который есть у наших стран, мы должны делать это очень быстро. И самое главное, что у нас есть, от чего отталкиваться, у нас есть основа. Вообще, что касается импортозамещения, здесь важно наличие четырех составляющих: сырье, технологии, финансы и емкость рынка, где потом этот готовый продукт будет использован. Эти четыре составляющие абсолютно присутствуют в рамках Союзного государства. У нас очень серьезный научно-технологический потенциал, который во многом не был использован. Юлия Бешанова:

То есть то самое, о чем говорил Президент: сохранили советскую школу?

Сергей Сивец:

Конечно. Александр Шатько:

Личностный фактор, специалисты. «Рынок просто необъятен». Об интеграционных объединениях, перспективных для Беларуси Сергей Сивец:

Да, совершенно верно. Мы сохранили эту базу, эту основу, мы сохранили научные школы. Это самое главное. Но нужно сейчас просто провести ревизию и четко посмотреть, где у нас слабое звено с точки зрения импортозамещения, какие у нас есть компетенции, какие у нас есть научные школы, что нужно для того, чтобы максимально оперативно и быстро создать этот инновационный продукт, пустить его в серийное производство и эту нишу занять. И еще емкость рынка сбыта. Сама Россия по своим масштабам – это громадный рынок. Но я бы хотел отметить, что и Республика Беларусь, и Российская Федерация, помимо Союзного государства, находятся в ряде иных интеграционных экономических образований: ЕАЭС, ШОС. Кстати, во время последней встречи Александр Григорьевич Лукашенко как раз поднял вопрос о возможности изменения статуса Республики Беларусь: наблюдателя – на постоянного члена ШОС. Что такое сегодня ШОС? ШОС – это 60 % всего евразийского рынка по территории, это половина численности населения земного шара, то есть этот рынок просто необъятен. Если нам действительно удастся максимально быстро и оперативно предложить конкурентоспособную продукцию на такой громадный и необъятный рынок, поверьте, я думаю, что эта вся незаконная санкционная политика, которая сейчас проводится странами коллективного Запада, чтобы экономически удушить наши страны и показать, кто гегемон на экономическом поле, и поставить вопрос о том, кто же должен доминирующую роль играть, этот вопрос будет просто риторическим, исходя из тех параметров, о которых я сказал, исходя из участия нашей страны в рамках этих интеграционных объединений. Юлия Бешанова:

Если говорить о разных интеграционных объединениях, в том же ЕАЭС игроки преследуют не всегда общие интересы, и это ведь тоже существенно усложняет. И в плане законодательства, я так понимаю, что тоже над этим нужно работать, как-то совершенствоваться. У нас нет критических вопросов, по которым мы не могли бы достичь компромисса с Россией

Сергей Сивец:

Национальные интересы зачастую превалируют над какими-то коллективными интересами. И здесь как раз задача этих интеграционных структур (это же международная организация, это субъекты международных правоотношений) – найти компромиссные точки, которые устроили бы все стороны, найти ту зону взаимных интересов, которая, с одной стороны, позволила бы сохранить динамику экономического развития государств-участников интеграционных образований, а с другой стороны, не ущемила бы их суверенные национальные права в отношении развития тех или иных сегментов экономики и не затрагивала бы вопросы национальной безопасности. Как мне кажется, в рамках тех интеграционных процессов и образований, в которых сегодня Республика Беларусь играет активную роль (в первую очередь с Союзным государством), нам как раз удается этот баланс соблюсти. У нас нет каких-то критических вопросов, по которым мы не могли бы достичь консенсуса и компромисса с нашим стратегическим партнером и союзником Российской Федерацией. Юлия Бешанова:

Может быть замкнутая экономика в границах ЕАЭС, которая будет самодостаточна? «У нас очень большой опыт и серьезные наработки». О сложностях в импортозамещении