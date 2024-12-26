Новикова о БелАЭС: абсолютно правильно, что мы пошли этим путём

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

То, что мы пошли этим путем, абсолютно правильно. Путин вернулся из Монголии. Что обсуждали? Строительство атомной станции. Что обсуждалось в Узбекистане? Строительство атомной станции. Там класс другой, разные варианты. У нас, конечно, помощнее станция, побольше. И, кроме того, не забывайте, что наши недрузья нынешние, они стали нашими недрузьями. Почему? Ведь когда мы начинали строительство атомной станции, был расчет, что закрылась Игналинская АЭС, будет покупать Литва. Более того, Украина хотела покупать эту электроэнергию. Но, видите, по политическим соображениям они отказались.

Хотя Польша, скрывая от своих жителей, заключила с Westinghouse Electric соглашение еще, по-моему, в 2017 году, если я не ошибаюсь, что в 2034 году они тоже построят атомную станцию. Но не забывайте, что американцы дают им кредит. На сегодня, я хочу сказать, чтобы это поляки услышали, это старые технологии, потому что в атомной энергетике две страны держат, так сказать, уровень, и они, в общем-то, близки по технологическому развитию. Это Россия и Франция.