Правительственная комиссия Казахстана провела заседание штаба в связи с крушением самолёта

Обсуждали проведение стапельных работ, оказание помощи семьям погибших и поддержки пострадавшим. Делать выводы и давать комментарии по поводу причин трагедии на заседании отказались. Сославшись на то, что специалистам предстоит еще большая работа. Как стало известно, потерпевший крушение самолет в последний раз проходил полный техосмотр в октябре. Им управлял опытный экипаж. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Задействованы около 500 человек, 97 единиц техники, два вертолета. Напомним, накануне лайнер, принадлежащий азербайджанской авиакомпании, рухнул в окрестностях казахстанского города Актау. По официальным данным погибли 38 пассажиров. Еще 29 госпитализированы, среди них трое детей. В Азербайджане сегодня объявлен день траура. Свои соболезнования семьям погибших выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.