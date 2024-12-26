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Президент Литвы потребовал увеличить военные расходы до 5,5% ВВП

26 декабря 2024 10:40
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Литва продолжает не только строить укрепления на границе с Беларусью, но и наращивать свою военную мощь. Так президент страны заявил, что оборонные расходы необходимо повысить до 5,5 % ВВП.

Президент Литвы потребовал увеличить военные расходы до 5,5% ВВП-2

По его словам, это надо сделать как можно быстрее, чтобы до 2030 года сформировать крупнейшее в литовской армии подразделение – мотопехотную дивизию. Для этого необходимы дополнительные 13 миллиардов евро. И это при том, что в бюджете на 2025 год на военные нужды выделены рекордные 2,5 миллиардов евро. Но этой астрономической суммы, как выяснилось, литовским властям уже недостаточно. Правительство даже на 800 миллионов евро увеличило лимит кредитов, которые Министерство обороны и военпром могут взять от имени государства.

# Международная политика # Новости Литвы

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