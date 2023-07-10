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Фонд финансовой поддержки предпринимателей выделит 2 млн рублей на проекты малого бизнеса

10 июля 2023 16:37
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Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей выделит очередные 2 миллиона рублей на проекты для малого бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фонд финансовой поддержки предпринимателей выделит 2 млн рублей на проекты малого бизнеса-1

Такая помощь в виде займа или лизинга имущества предоставляется на конкурсной основе при реализации инвестпроектов по нескольким направлениям. Получить ее могут компании, ориентированные на производство экспортной и импортозамещающей продукции, те, чье направление деятельности – энерго- и ресурсосбережение. Заявки принимаются до 15 июля.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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