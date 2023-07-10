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Белорусско-китайское предприятие по производству молочной продукции создадут в КНР уже в 2023-м

10 июля 2023 16:37
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Белорусская молочка славится своим качеством в Китае и продолжает завоевывать азиатский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-китайское предприятие по производству молочной продукции создадут в КНР уже в 2023-м-1

Белорусско-китайское предприятие по производству молочной продукции появится в КНР уже в 2023 году и ускорит процесс выхода качественной белорусской продукции на китайский рынок. Коммерческое соглашение со Слуцким сыродельным комбинатом было подписано накануне. Совместными усилиями и опытом в торговле компании намерены в дальнейшем масштабировать проект, системно наращивая линейку производимых молочных продуктов для китайского покупателя.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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