Белорусско-китайское предприятие по производству молочной продукции создадут в КНР уже в 2023-м

Белорусская молочка славится своим качеством в Китае и продолжает завоевывать азиатский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-китайское предприятие по производству молочной продукции появится в КНР уже в 2023 году и ускорит процесс выхода качественной белорусской продукции на китайский рынок. Коммерческое соглашение со Слуцким сыродельным комбинатом было подписано накануне. Совместными усилиями и опытом в торговле компании намерены в дальнейшем масштабировать проект, системно наращивая линейку производимых молочных продуктов для китайского покупателя.