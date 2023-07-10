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Новости экономики за 10.07.2023

10 июля 2023 16:37
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МТЗ совершенствует производство с учетом запросов машиностроительного комплекса Татарстана, а МАЗ готовит к отправке очередную партию техники в российские регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом и не только в панораме делового мира расскажет Наталья Надольская.

МТЗ ГОТОВИТСЯ К СОЗДАНИЮ НОВОГО ВИДА ТРАКТОРОВ С УЧЕТОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТАТАРСТАНА

Новости экономики за 10.07.2023-1

Беларусь и Татарстан планируют увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов. Новые проекты не заставили себя долго ждать. 335 компаний из Татарстана уже активно работают с белорусскими партнерами. Основные экспортные позиции – тракторы, металлопродукция, части моторных транспортных средств, компрессоры для холодильного оборудования. Минский тракторный завод готовится к созданию нового вида тракторной техники с учетом машиностроительного комплекса Татарстана. Продолжается реализация проекта по созданию Единого сервисно-сбытового центра белорусских машиностроительных предприятий. На постоянно действующей выставке в Казани размещена и реализуется сельскохозяйственная, автомобильная и коммунальная техника.

«Белавиа» увеличит количество рейсов в Москву с 31 июля.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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