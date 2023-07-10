Новости экономики за 10.07.2023

МТЗ совершенствует производство с учетом запросов машиностроительного комплекса Татарстана, а МАЗ готовит к отправке очередную партию техники в российские регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом и не только в панораме делового мира расскажет Наталья Надольская.

МТЗ ГОТОВИТСЯ К СОЗДАНИЮ НОВОГО ВИДА ТРАКТОРОВ С УЧЕТОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТАТАРСТАНА