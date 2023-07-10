Новости экономики за 10.07.2023

МТЗ совершенствует производство с учетом запросов машиностроительного комплекса Татарстана, а МАЗ готовит к отправке очередную партию техники в российские регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом и не только в панораме делового мира расскажет Наталья Надольская.
МТЗ ГОТОВИТСЯ К СОЗДАНИЮ НОВОГО ВИДА ТРАКТОРОВ С УЧЕТОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТАТАРСТАНА
Беларусь и Татарстан планируют увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов. Новые проекты не заставили себя долго ждать. 335 компаний из Татарстана уже активно работают с белорусскими партнерами. Основные экспортные позиции – тракторы, металлопродукция, части моторных транспортных средств, компрессоры для холодильного оборудования. Минский тракторный завод готовится к созданию нового вида тракторной техники с учетом машиностроительного комплекса Татарстана. Продолжается реализация проекта по созданию Единого сервисно-сбытового центра белорусских машиностроительных предприятий. На постоянно действующей выставке в Казани размещена и реализуется сельскохозяйственная, автомобильная и коммунальная техника.
«Белавиа» увеличит количество рейсов в Москву с 31 июля.
Читайте также:
МАЗ в 2023 году поставит 4 тыс. единиц техники под партнерские программы с заводами РФ
Белорусско-китайское предприятие по производству молочной продукции создадут в КНР уже в 2023-м
Фонд финансовой поддержки предпринимателей выделит 2 млн рублей на проекты малого бизнеса