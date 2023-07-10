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МАЗ в 2023 году поставит 4 тыс. единиц техники под партнёрские программы с заводами РФ

10 июля 2023 16:37
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Традиционно в отношениях между Беларусью и Россией локомотив сотрудничества – промышленная сфера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ в 2023 году поставит 4 тыс. единиц техники под партнёрские программы с заводами РФ-1

Так, Минский автомобильный завод работает с 37-ю российскими заводами-партнерами и присутствует практически во всех регионах России. Подготовлен контракт на очередную поставку более 900 единиц техники на без малого 4 миллиарда российских рублей. Всего в этом году будет поставлено около 4 тысяч единиц техники под партнерские программы с российскими заводами. Напомним, экспорт белорусских промышленных предприятий в Россию по итогам 2022 года увеличился на 50 %, в Китай – на 70 %.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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