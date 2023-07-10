МАЗ в 2023 году поставит 4 тыс. единиц техники под партнёрские программы с заводами РФ

Традиционно в отношениях между Беларусью и Россией локомотив сотрудничества – промышленная сфера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Минский автомобильный завод работает с 37-ю российскими заводами-партнерами и присутствует практически во всех регионах России. Подготовлен контракт на очередную поставку более 900 единиц техники на без малого 4 миллиарда российских рублей. Всего в этом году будет поставлено около 4 тысяч единиц техники под партнерские программы с российскими заводами. Напомним, экспорт белорусских промышленных предприятий в Россию по итогам 2022 года увеличился на 50 %, в Китай – на 70 %.