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Финансовые реформы в Беларуси будут проводить без ущерба для социально-ориентированной политики

24 февраля 2016 13:59
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Новости Беларуси. Финансовые реформы в Беларуси будут проводить без ущерба для социально-ориентированной политики.  24 февраля в Минске обсуждают золотые правила для белорусского бюджета. Союз из финансистов и казначеев занимается созданием норм по правильному и рациональному использованию государственных бюджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Адриан Фоззард, менеджер Всемирного банка:
В Беларуси мы тесно работаем с Министерством финансов по разработке нового инструментария, новых возможностей  по управлению государственными финансами. Мы знаем, что недавно был принята Программа о целевом бюджетировании и будет усилен контроль за внутренними расходами.    

Бюджетное сообщество сотрудничает с Беларусью более двух лет. Сегодня в Минске опытом обмениваются представители из 20 стран. Сначала эксперты анализируют всю финансовую систему государства,  а затем дают рекомендации, как жить по средствам,  не ущемляя  интересы  граждан.

Максим Ермолович, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:
Бюджет – это отражение той политики государства, которая реализуется в социальной сфере или экономической, в экономическом регулировании, в экономической системе. Ведь для того, чтобы государство и было более высокого качества жизни, обеспечивало это качество жизни, бюджет должен работать наиболее эффективно. Поэтому эта реформа проводится в полном соответствии с теми основными ориентирами государственной политики, которые установлены Президентом и Парламентом страны.

# Экономика # Государственный бюджет Беларуси # Максим Ермолович

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