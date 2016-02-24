Новости Беларуси. Финансовые реформы в Беларуси будут проводить без ущерба для социально-ориентированной политики. 24 февраля в Минске обсуждают золотые правила для белорусского бюджета. Союз из финансистов и казначеев занимается созданием норм по правильному и рациональному использованию государственных бюджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Адриан Фоззард, менеджер Всемирного банка:

В Беларуси мы тесно работаем с Министерством финансов по разработке нового инструментария, новых возможностей по управлению государственными финансами. Мы знаем, что недавно был принята Программа о целевом бюджетировании и будет усилен контроль за внутренними расходами.

Бюджетное сообщество сотрудничает с Беларусью более двух лет. Сегодня в Минске опытом обмениваются представители из 20 стран. Сначала эксперты анализируют всю финансовую систему государства, а затем дают рекомендации, как жить по средствам, не ущемляя интересы граждан.

Максим Ермолович, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Бюджет – это отражение той политики государства, которая реализуется в социальной сфере или экономической, в экономическом регулировании, в экономической системе. Ведь для того, чтобы государство и было более высокого качества жизни, обеспечивало это качество жизни, бюджет должен работать наиболее эффективно. Поэтому эта реформа проводится в полном соответствии с теми основными ориентирами государственной политики, которые установлены Президентом и Парламентом страны.