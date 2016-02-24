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Беларусь и Евросоюз обсудят перспективы экономического сотрудничества

24 февраля 2016 13:57
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Новости Беларуси. В Беларусь прибыла представительная делегация ЕС.  В ее составе – руководители директората Еврокомиссии по политике соседства, Европейского инвестиционного банка и комиссии по экономическим и финансовым вопросам. Они проводят встречи с экспертами Национального банка Беларуси и Министерства  экономики. На первый план на переговорах выйдут финансовые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейский союз – второй по значимости  рынок для белорусского экспорта и на его  долю приходится более половины всех иностранных инвестиций, привлечённых в нашу страну. Сейчас речь идёт о возобновлении  сотрудничества  Европейским инвестиционным банком.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
У рамках сустрэч плануецца разгледзець стан і перспектывы развіцця эканамічнага і фінансавага супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам, а таксама магчымасці пашырэння ўзаемадзеяння Беларусі з еўрапейскімі і міжнароднымі фінансавымі інстытутамі.

# Экономика # Беларусь-Евросоюз # Дмитрий Мирончик

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