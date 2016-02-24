Беларусь и Евросоюз обсудят перспективы экономического сотрудничества

Новости Беларуси. В Беларусь прибыла представительная делегация ЕС. В ее составе – руководители директората Еврокомиссии по политике соседства, Европейского инвестиционного банка и комиссии по экономическим и финансовым вопросам. Они проводят встречи с экспертами Национального банка Беларуси и Министерства экономики. На первый план на переговорах выйдут финансовые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейский союз – второй по значимости рынок для белорусского экспорта и на его долю приходится более половины всех иностранных инвестиций, привлечённых в нашу страну. Сейчас речь идёт о возобновлении сотрудничества Европейским инвестиционным банком.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

У рамках сустрэч плануецца разгледзець стан і перспектывы развіцця эканамічнага і фінансавага супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам, а таксама магчымасці пашырэння ўзаемадзеяння Беларусі з еўрапейскімі і міжнароднымі фінансавымі інстытутамі.