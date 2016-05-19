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X международная выставка «Сельское хозяйство» в Баку: впервые будет представлена белорусская хлопкоуборочная машина

19 мая 2016 07:09
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Новости Беларуси. Белорусская хлопкоуборочная машина впервые будет представлена в Баку. Специально для азиатского региона в Гомеле разработали также зерноуборочные комбайны. Новую технику на X Азербайджанской международной выставке «Сельское хозяйство» представят и отечественные тракторостроители.

Также в Баку разместятся стенды брендовых белорусских предприятий. По данным статистического комитета Азербайджана, товарооборот с Беларусью только в первом квартале 2016 года превысил 16,5 млн долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Сельское хозяйство

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