X международная выставка «Сельское хозяйство» в Баку: впервые будет представлена белорусская хлопкоуборочная машина

Новости Беларуси. Белорусская хлопкоуборочная машина впервые будет представлена в Баку. Специально для азиатского региона в Гомеле разработали также зерноуборочные комбайны. Новую технику на X Азербайджанской международной выставке «Сельское хозяйство» представят и отечественные тракторостроители.

Также в Баку разместятся стенды брендовых белорусских предприятий. По данным статистического комитета Азербайджана, товарооборот с Беларусью только в первом квартале 2016 года превысил 16,5 млн долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.