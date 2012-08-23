Глава «Газпрома» пообещал, что цены на газ для Беларуси останутся ниже рыночных

Новости Беларуси. «Газпром» в полном объеме удовлетворит потребности Беларуси в природном газе. Об этом заявил 23 августа в Кобрине председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что пиковый отбор газа из подземных хранилищ в нашей стране до 2020 года вырастет в три раза. Глава «Газпрома» также отметил, что компания намерена увеличить объем транзита газа через Беларусь. Кроме того, российская сторона заинтересована в создании новых мощностей по производству грузовых автомобилей на газомоторном топливе. Будет продолжена и политика льготных цен.

Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»:

На сегодняшний день цена для Беларуси кратно ниже, чем цены на мировом рынке. Могу сказать, что мы будем продолжать эту политику. Ещё одна очень важная тема, это развитие рынка газомоторного топлива в Республике Беларусь. Это очень важный социальный аспект, потому что это вопрос экологической чистоты городов, это вопрос экономии на топливе.