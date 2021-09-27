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Вы тоже можете в этом убедиться! Он всю жизнь проработал в сельском хозяйстве и вот как оценивает состояние отрасли

27 сентября 2021 07:51
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.  

Ольга Коршун, ведущая:
Мы не просто так приехали на это поле. У вас с сельским хозяйством связано полжизни так точно. Как оцените сегодняшнее состояние белорусского сельского хозяйства?  

Вы тоже можете в этом убедиться! Он всю жизнь проработал в сельском хозяйстве и вот как оценивает состояние отрасли-1

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ну да, моя жизнь вся связана с сельским хозяйством. Сегодняшнее состояние можно оценить на полках наших магазинов – по-моему, это лучший показатель и индикатор. В принципе, есть все, есть выбор. Мы научились не только производить, мы научились и продавать. Мы научились делать ту продукцию, которая нужна для наших граждан – главный критерий развития сельского хозяйства.  

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# Сельское хозяйство # Экономика # Анатолий Исаченко # Ольга Коршун # Фотофакт

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