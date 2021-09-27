Игорь Петришенко об участии на выставке «Expo-2020»: надеемся, что все наши компании достойно представят потенциал страны

Но уже 29 сентября начнет работать наш национальный павильон. Здесь презентуют экономический, культурный, социальный, научный, образовательный и медицинский потенциал Беларуси. Ожидается заключение новых бизнес-контрактов. Белорусские предприятия готовы представить свои инвестиционные проекты с расчетом на новых партнеров из ОАЭ и других государств. 4 октября на «Expo-2020» в Дубае пройдут дни Витебской области, а затем дни Минска.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы надеемся, что все наши заинтересованные компании подойдут ответственно. Достойно представят потенциал нашей страны. Заключат инвестиционные и бизнес-контракты. Мы надеемся привлечь инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов и других стран, которые там будут представлены в рамках выставки. Также мы рассчитываем, что конкретные предприятия представят достойные инвестиционные проекты и привлекут необходимые инвестиции в экономику нашей страны. Свой инвестиционный потенциал будут презентовать и наш белорусско-китайский парк, и «Бремино групп», наша свободная экономическая зона, и ряд других компаний.

Поэтому надеемся, что такое крупное мероприятие, которое было перенесено в связи с пандемией, но сейчас оно состоится, я думаю, – это важный аспект, чтобы мы и дальше продолжали активно наращивать взаимодействие. Активно торговать в первую очередь со странами залива, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами, которые будут представлять свой потенциал в рамках этой выставки.

Свое участие в «Expo-2020» подтвердили 192 государства. Ожидается, что число посетителей выставки достигнет 25 миллионов. Среди них рассчитывают увидеть представителей многих стран.