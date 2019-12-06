Её свадебные платья покупают в Германии, Нидерландах. Рассказываем о белоруске, начавшей бизнес с 5 швейных машин

При первой версии перезагрузки бизнес-леди выкупила заброшенные 400 квадратов в черте города. Увеличила количество рабочих мест и ассортимент. Сегодня Олеся продолжает расширять собственное дело, несмотря на то, что месяц назад она во второй раз стала мамой. Бизнес, как и ребенок, не может расти и развиваться автономно.

Олеся Латун, директор частного предприятия:

Что касается Оршанского региона, очень большой толчок дал 506-й указ, который дал возможность снизить налоговую нагрузку для предпринимателей, потому что, естественно, с 5 процентов на 1 процент мы перешли. Это очень существенно, большое подспорье для бизнеса. Освободившиеся средства мы можем перенаправить на покупку оборотных средств – на какие-то материалы, на то, чтобы повысить заработную плату сотрудникам, еще на другие расходы. Например, здесь мы сделали ремонт, используя и свои средства, и средства Банка развития. Опять же, сэкономленные средства мы можем выплачивать, чтобы быстрее сократить задолженность по кредиту. Это на самом деле результативные законопроекты, которые дают предпринимателям Оршанского района работать, вздохнуть свободнее и иметь большее преимущество по сравнению с другими предпринимателями.