Евросоюз отменил санкции в отношении Беларуси на 4 месяца

Выборы прошли спокойно. Как никогда, спокойно! Противники действующей власти создавали видимость противостояния, особенно не надеясь на поддержку белорусов.

Владимир Некляев:

Многие люди думают,что у них на плечах – голова, а у них на плечах – телевизоры. Это бесспорный факт. И режим смог согнуть тех, кого хотел. Сколько было народа на наших акциях, вы видели.

Даже писательница Светлана Алексиевич, ставшая вдруг лауреатом Нобелевской премии, не помогла сотворить иллюзию влиятельности белорусской оппозиции. Во время субботнего шествия по Минску противники Лукашенко несли плакат с выгодной цитатой Алексиевич. Но сама она в это время на пресс-конференции в Берлине заявила, что оппозиция увлекаясь бесконечными ссорами и взаимными обвинениями.

Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии 2015 года в области литературы:

Когда они выходят, они начинают распри между собой и, в общем-то, оппозиция не представляет силы, поскольку народ знает, что там происходит, и к ней нет доверия.

Пожалуй, нынешние выборы – самые безукоризненные в современной истории Беларуси. Реакция Западного мира впечатляет: уже на следующий (!) день европейские министры объявили об отмене санкций в отношении страны.

Арлем Дезир, министр Франции по делам Европы:

Чтобы поощрить соблюдение прав человека, демократии, соблюдения принципов правового государства, мы приостановили санкции на ближайшие четыре месяца.

Франк-Вальтер Штайнмаер, министр иностранных дел ФРГ:

Если ситуация не изменится, то мы готовы снять санкции окончательно. Полного согласия между участниками ЕС на этот счет пока нет, но общая направленность – на изменения взаимоотношений с Беларусью – просматривается.

Единственное, на что сподобились противники Лукашенко, упрекнуть западных политиков в отсутствии моральных принципов. Вот характерная реплика Николая Статкевича на вопрос журналиста.

Журналист:

Что думаете про отмену санкций?

Николай Статкевич:

Я думаю, это дело западных стран, в какой мере они будут соответствовать собственным ценностям. Это вопрос морали европейских политиков, которые будут принимать решение.

Для активистов белорусской оппозиции наступил очередной момент истины: они – обычные пешки в большой геополитической игре Запада против России и ее ближайших союзников.

Но не будем забывать об экономических интересах. Западной Европе выгодны отношения с Беларусью. И, несмотря на сиюминутные решения политиков, капитал прокладывает свой путь туда, где стабильно, надежно и – надолго.

На второй день после выборов один из руководителей законодательной власти Австрии, прибыв в Беларусь и, встречаясь с президентом Лукашенко, заявил буквально следующее:

Карлхайнц Копф, первый заместитель председателя Национального совета Австрийской Республики:

Не бывает случайных совпадений. Думаю, что наша встреча так же не случайное совпадение, а удачное стечение обстоятельств. В прошедшее воскресенье вы одержали убедительную победу на президентских выборах. Вчера Евросоюз сделал первый шаг к отмене санкций. Уверен, что за этим последуют и другие шаги, и в наших отношениях действительно будет открыта новая страница, и мы вступим в новую эру.