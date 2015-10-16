Александр Лукашенко: Кыргызстан не пожалеет о вступлении в наш Единый экономический союз

Новости Казахстана. День большой политики завершается в Казахстане. Совет глав государств СНГ и Евразийского экономического союза принимает поселок Бурабай Акмолинской области.

После полудня начал работу Высший Евразийский экономический совет. Разговор в этом формате о порядке принятия в ЕАЭС новых членов и начале переговоров с Израилем о заключении соглашения о зоне свободной торговли. Тему военного и приграничного сотрудничества еще до начала форума эксперты выделяли как одну из основных.

Также стало известно, что с 1 февраля 2016 года Армения будет председательствовать в Евразийской экономической комиссии. Проработана и стратегия поддержки новых членов ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень много, я это специально хочу подчеркнуть как председатель, обсуждали по требованию президента Кыргызстана вопросы, связанные с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС, эффективности вступления и договорились о том, по предложению президента Российской Федерации, была поддержана эта позиция и президентом Казахстана, что они серьезнейшим образом поработают на границе с Кыргызстаном и сделают максимум того, чтобы народ Кыргызстана почувствовал, куда он вступил и какую пользу имеет этот народ от нашего Евразийского экономического союза. И пусть президента Кыргызстана никто не критикует, он занял приличную позицию. Уверен, что здесь сдвиги будут очень солидные в пользу Кыргызской Республики, в том числе по поставкам на общий наш рынок и мясной продукции, и других товаров, которые существуют в Кыргызстане. В ближайшее время, я думаю, до Нового года, эти вопросы будут продвинуты. Не просто изучены, а продвинуты, и Кыргызстан не пожалеет, что он вступил в наш Единый экономический союз.