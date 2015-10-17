Промышленные инвестиции: зачем австрийцы едут в Беларусь?

Делегация из Австрии прибыла в Минск на бизнес-форум. И белорусско-австрийские деловые отношения в каком-то смысле показательные. Секреты этого успеха узнавала наш корреспондент Яна Шипко.

Когда 6 лет назад Вернер приехал работать в Беларусь в компанию-оператор сотовой связи с австрийским капиталом, не подумал бы, что вскоре обретет здесь и связи семейные. С супругой – белорусской сына воспитывает в культуре двух стран. Но местные традиции в интернациональной семье преобладают.

Вернер Хольцапфель, сотрудник компании-оператора мобильной связи:

Березовый сок. Сначала было странно, но сейчас мне он уже очень нравится. Или клюква, которой у нас в Австрии, в принципе, нет. И все эти местные вещи становятся сейчас стандартными. Когда осенью бабушка нашла много грибов, я так радовался! Реально живешь уже в таком ракурсе, как и все белорусы.

Белорусский быт Вернеру по вкусу. По мастерству приготовления драников и морса фору даст даже жителям белорусской глубинки.

Вернер Хольцапфель, сотрудник компании-оператора мобильной связи:

Я в Австрии еще покупал экологичные продукты. Здесь тоже развивается доставка домой фермерских продуктов и так далее. Это очень удобно, я очень доволен качеством и выбором. Очень удобная штука. В Австрии, кстати, такие вещи не так распространены. Там это только начинается. А Беларусь в этом очень продвинута.

Яна Шипко, специальный корреспондент:

Главная столичная магистраль за свою историю сменила немало названий. Но что символично, создавался нынешний проспект Независимости в 16 веке как часть Московско-Венского почтового тракта. Вот такая историческая параллель на пересечении интересов Минска и Вены.

Белорусские трассы, кстати, проложили путь для одного из самых крупных австрийских инвестиционных проектов. 2 года назад на белорусских дорогах ушли в прошлое шлагбаумы и ручной сбор платы за проезд. Австрийская компания внедрила в Беларуси электронную систему оплаты – одну из самых совершенных в мире.

Сергей Бурый, менеджер по маркетингу, связям с общественностью и корпоративным связям компании (Австрия):

Наши дороги при работе оценивали очень положительно. Потому что белорусские дороги имеют качество вполне адекватное для того, чтобы с них можно было брать деньги. Уровень развития персонала, умения персонала, который здесь работает в компании-операторе, позволяет нам задумываться о том, как можем помочь материнской компании. Это такой своего рода форпост для развития на рынках ЕАЭС и бывшего Советского Союза.

Австриец Бернд Розенберг – член правления белорусского банка с австрийским капиталом. В Минске живет уже 12 лет вместе с супругой и двумя детьми. Беларусь топ-менеджер считает комфортной не только для работы, но и для жизни.

Бернд Розенберг, член правления банка:

Мне здесь очень нравится. Минск красивый зеленый город, везде все аккуратно. Можно не бояться отпускать детей гулять одних. В стране ощущается стабильность. Экономика в последние годы позитивно развивается. Австрийских инвесторов, например, привлекает хорошая инфраструктура и очень образованный персонал.

Белорусская «дочка», к слову, один из самых эффективных банков в международном холдинге. И это только один из примеров взаимовыгодного сотрудничества.

Австрия в пятерке крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В прошлом году сумма инвестиций превысила 500 миллионов долларов.

Сергей Костюченко, почетный консул Австрийской Республики в Минске, председатель правления банка:

Сейчас начался другой политический диалог, при котором Австрия назначена тем драйвером, который будет нас тянуть в Европу. У инвесторов, надо понимать, стадный инстинкт, они ориентируются на тех, кто уже пришел и кто успешен. Мы ожидаем инвестиции, в том числе, в сельское хозяйство, в реконструкции наших молочных ферм, приход сюда инвесторов, которые занимаются энергетикой.

О динамике политических отношений говорит и количество встреч на высшем уровне. Новый этап отношений обсуждали на неделе у главы государства. Президент встретился с вице-спикером палаты Парламента и главой австрийской экономической палаты. С президентом Австрии Хайнцем Фишером Александр Лукашенко встречался в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. А в мае президент принимал министра иностранных дел Австрии. Это интервью мы записывали в Вене вскоре после визита. Австрийский МИД отметил позитивные тенденции сотрудничества.

Ютта Эдтофер, руководитель отдела по Восточной Европе и Центральной Азии Федерального министерства по делам Европы, интеграции и международных дел Австрии:

Для австрийской экономики Беларусь – второй по величине партнер в восточном регионе. Есть большие инвестиции в банковском, строительном секторе. И мы заинтересованы в развитии отношений.

А на этих кадрах уже австрийский бизнесмен Карл Писец. Продукцию жлобинского БМЗ, с которым фирма сотрудничает уже 20 лет, демонстрирует в своем венском офисе. И таких примеров немало.

Политическая стабильность внутри страны — главный импульс для делового диалога. Это отметила и авторитетная австрийская компания «Евразийский барометр», проводившая экзит-поллы на президентских выборах.

Кристиан Хэрпфер, социолог, доктор политических наук (Австрия):

Если вспоминать Беларусь 20 лет назад, то тогда все говорили о неопределённости своего будущего. Сейчас, спустя 20 лет, мы можем говорить об увеличении чувства стабильности, уверенности в своём будущем.

Далеко идущие планы в Беларуси строит и эта австрийская компания. Модернизацию с ее участием провели Нафтан, БМЗ и другие крупные белорусские предприятия. Поработав на белорусском энергетическом рынке, австрийцы планируют направить свою энергию в локальное русло, чтобы не тратиться на транспортировку массивных котлов, организовать производство на месте. И рынок СНГ осваивать именно с белорусской площадки.

Иван Заруба, глава представительства австрийской компании в Республике Беларусь:

Бизнес требует политической страховки, политической стабильности. Им это нужно как воздух. Естественно, что бизнес двигается политиками, ведет их на сближении. На белорусско-австрийских отношениях мы это очень четко можем прослеживать.

Как правило, бизнес впереди политики, но в случае с Австрией политические отношения с деловыми идут практически в ногу.