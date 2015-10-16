Новости Беларуси. Польша, Литва, Чехия и Россия. В Гродненской области расширяют географию привлечения иностранного бизнеса. Только с начала года в одном только Мостовском районе создано 220 новых рабочих мест, а сумма прямых инвестиций исчисляется миллионами долларов.

На этом предприятии точно знают, как отходы превратить в доходы. Из бурелома и обрезков пиломатериалов здесь выпускают высококачественные топливные брикеты. Год назад чешские бизнесмены инвестировали в производство более полумиллиона евро. Для реализации проекта выбрали небольшой город на Гродненщине Мосты. Сегодня компания уже готова создавать производства и в других регионах Беларуси.

Алексей Глебов, директор компании по производству древесных брикетов:

У кого есть сырье, у кого есть мощности, мы готовы эту технологию поставить и выкупить готовую продукцию на Европу.

А вот эта компания – пример частно-государственного партнерства. Совместное предприятие с польским капиталом сотрудничает с областным лесхозом. Производят древесную щепу, которую поставляют в Европу. Уставной фонд – около миллиона долларов, при этом 80% – прямые иностранные инвестиции.

Елена Чубрик, директор совместного предприятия:

На сегодняшний день выбрали Мосты, потому что здесь инфраструктура железнодорожная развитая, что для нас очень важно. Соответственно, мы стали резидентами свободной экономической зоны и реализуем инвестиционный проект, который в дальнейшем предполагает еще внесение прямых иностранных инвестиций в размере 1,5 миллиона долларов.

Для привлечения инвестиций в Мостах разработана специальная программа. Здесь не ждут предложений от бизнесменов, а сами предлагают льготные условия для ведения бизнеса. На территории района даже открыли филиал свободной экономической зоны.

Дмитрий Булак, заместитель председателя Мостовского райисполкома:

Мы расширяем свою географию, чтобы присутствовали предприятия с различными формами собственности, с разным капиталом. Для этого мы участвуем в различного рода выставках, презентациях. Также с нашими городами-партнерами в Польше, Литве, Эстонии ведем переговоры на данную тему, чтобы привлечь людей бизнеса, чтобы они создавали предприятия.

Такая работа уже приносит свои результаты. Только с 2015 начала года в Мостовском районе создано более 200 новых рабочих мест. Привлечено иностранных инвестиций около двух миллионов долларов.

Даже после открытия производства инвесторам оказывают юридическую и правовую помощь, помогают с подбором персонала. В результате Мостовский район становится еще более привлекательным для ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.