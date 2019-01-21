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Евросоюз готов участвовать в обновлении белорусских дорог

21 января 2019 17:13
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Новости Беларуси. Евросоюз готов участвовать в обновлении белорусских дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено инвестиционным планом в рамках программы «Восточное партнерство».

Евросоюз готов участвовать в обновлении белорусских дорог-1

План является частью общеевропейского проекта, который предполагает модернизацию почти 5 тысяч километров дорог. В Беларуси планируется реализовать 10 проектов общей стоимостью более миллиарда евро. Всего же на переустройство европейских дорог выделено примерно 13 миллиардов.

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# Беларусь-Евросоюз # Экономика # Фотофакт

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