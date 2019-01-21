Новости Беларуси. Евросоюз готов участвовать в обновлении белорусских дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено инвестиционным планом в рамках программы «Восточное партнерство».

План является частью общеевропейского проекта, который предполагает модернизацию почти 5 тысяч километров дорог. В Беларуси планируется реализовать 10 проектов общей стоимостью более миллиарда евро. Всего же на переустройство европейских дорог выделено примерно 13 миллиардов.