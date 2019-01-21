Новости экономики за 21.01.2019

Новости Беларуси. Как отечественный разработчик попал в список лучших технологических стартапов Нью-Йорка и сколько денег на совершенствование белорусских дорог готов выделить Евросоюз? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ПЕНСИИ БЕЗ ГРАНИЦ Страны Евразийского экономического союза завершили согласование договора о пенсионном обеспечении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время проект документа рассмотрят в Коллегии и Совете ЕЭК, после чего государства начнут внутренние процедуры для его подписания.

Соглашение о пенсионном обеспечении уравняет права граждан стран союза, вне зависимости от того, в каком государстве они работали. Каждая страна будет платить за период стажа на своей территории. Исчисление пенсии будет проводиться на основе национального законодательства. По мнению разработчиков, документ позволит повысить уровень социальной защищенности граждан ЕАЭС. ЕЩЕ ОДИН УСПЕШНЫЙ СТАРТАП Резидент Парка Высоких технологий попал в список самых лучших технологических стартапов Нью-Йорка. Весной 2017 года один из американских гигантов по перевозке пассажиров приобрел компанию JUNO с центром разработки в Минске.

Менее чем за два года отечественное приложение стало очень популярным в крупнейшем американском мегаполисе и сегодня является там одним из главных конкурентов Uber. В престижный рейтинг компания попала по результатам исследования, в котором учитывались доход, команда, бренд и конкуренция. СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ Белорусская железная дорога продолжает обновлять парк электропоездов. С компанией «Штадлер» подписан контракт на поставку десяти составов для межрегиональных линий бизнес-класса. Каждый поезд состоит из пяти вагонов. Максимальная скорость – 160 километров в час.