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Прогноз – стабильный. Агентство Fitch подтвердило рейтинг Беларуси

21 января 2019 17:13
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Новости Беларуси. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Беларуси на уровне «В» – прогноз стабильный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогноз – стабильный. Агентство Fitch подтвердило рейтинг Беларуси-1

Эксперты агентства отмечают безупречную платежную дисциплину, а также укрепление макроэкономической стабильности в стране, которое во многом стало возможно благодаря сбалансированной экономической политике.

Больше новостей экономики за 21 января читайте здесь.

# Государственная политика в сфере торговли # Экономика # Фотофакт

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