Прогноз – стабильный. Агентство Fitch подтвердило рейтинг Беларуси

Новости Беларуси. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Беларуси на уровне «В» – прогноз стабильный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Беларуси на уровне «В» – прогноз стабильный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты агентства отмечают безупречную платежную дисциплину, а также укрепление макроэкономической стабильности в стране, которое во многом стало возможно благодаря сбалансированной экономической политике.
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