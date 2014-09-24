Михаил Мясникович: В Беларуси будут производить американские легковые автомобили

Новости США. В Беларуси будут производить американские легковые автомобили. Об этом в Нью-Йорке сообщил журналистам премьер-министр республики по итогам серии встреч с бизнес-кругами Соединенных Штатов Америки.

Речь идет о создании в нашей стране мощностей по производству техники под маркой известного бренда. Наращивать их планируется поэтапно.

В среднесрочной перспективе Беларусь должна выпускать 25 тысяч авто в год. Причем белорусское производство будет ориентировано на новые, ранее не выходившие на рынок модели.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы договорились в рамках Таможенного союза, нашего Евразийского экономического союза выйти на уровень локализации к 1 января 2017 года не ниже 30% и к 1 июля 2018 года на уровень локализации 50 и более процентов. Кроме промсборки речь идет о создании производственных мощностей по сварке кузовов и по покраске.

В Нью-Йорке премьер провел ряд встреч с лидерами и своими коллегами из других стран.

Беларусь готова предоставить экспортный кредит Монголии на покупку карьерной техники.

По словам Михаила Мясниковича, ожидается, что продажи самосвалов на рынок этого государства в ближайшие полтора года будут исчисляться десятками единиц. Кроме этого, Беларусь поставит карьерные машины и сельхозпродукцию в Таджикистан и поможет в строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.