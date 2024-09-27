Белорусско-турецкий бизнес-форум проходит в Минске

Укрепление двухстороннего взаимодействия и поиск новых сфер сотрудничества. Торговые палаты Минска и турецкого Керфеза подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Белорусско-турецкого бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны еще в полной мере не раскрыли свой потенциал. Значительные перспективы есть в различных сферах: от машиностроения, легкой и пищевой промышленности до здравоохранения, образования и культуры. Нам есть что предложить партнерам. На турецкий рынок планируют продвигать продукцию промышленных флагманов: Минского автомобильного завода и Минского тракторного завода.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Большие возможности у нашего промышленного сектора. Это большой потенциал в сфере сотрудничества и в гуманитарной сфере. Поэтому мы рассчитываем на то, что наши переговоры сегодня прирастут конкретными предложениями по наращиванию и торгового оборота между нашими странами и нашими городами. И, конечно, усилится кооперационная связь между учреждениями социальной сферы.

Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

С нашей помощью гораздо оперативнее, гораздо эффективнее и надежнее находить новых постоянных партнеров. Поэтому, принимая сегодня турецких гостей, турецкий бизнес, мы уже готовим наш визит в Стамбул, где в конце ноября пройдет крупная выставка MUSIAD Expo. Она многопрофильная. И мы понимаем, насколько важно и интересно белорусскими предпринимателями ее посетить.