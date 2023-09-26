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В Минске обсудят кооперацию малого и среднего бизнеса Беларуси и России

26 сентября 2023 11:37
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Новости Беларуси. Более 200 переговоров с российскими коллегами проведут белорусские предприниматели во время 13-й биржи субконтрактов. Она начала свою работу в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума. В объективе – кооперации производства комплектующих для машино- и автомобилестроения и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудят кооперацию малого и среднего бизнеса Беларуси и России-1

Участие в масштабном диалоге принимают порядка 50 представителей из регионов Российской Федерации и других стран. Традиционно в контактно-кооперационной бирже участвуют малые и средние компании, цель которых – заключить контракты с крупными предприятиями страны. Кроме того, на площадке форума обсудят вопросы, регулирующие кооперацию между малым и средним бизнесом.

В Минске обсудят кооперацию малого и среднего бизнеса Беларуси и России-4

Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:
Контактно-кооперативная площадка, или биржа, дает возможность предприятиям не просто установить контакты, но тут же и обменяться возможностью реализации своих мощностей, получить эти заказы, выполнить их, благодаря чему появляется более дешевый продукт, но с тем же качеством. Увеличиваются возможности получения прибыли, возможности вложения инвестиций. То есть все способствует экономическому росту как заказчиков, так и подрядчиков.

В Минске обсудят кооперацию малого и среднего бизнеса Беларуси и России-7

Биржа субконтрактов организована в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума. Он стартовал сегодня, 26 сентября, в Минске. Участие в выставке принимает более 100 организаций из Беларуси, Мордовии, Брянской, Смоленской, Новосибирской областей России. Они продемонстрируют оборудование и технологии для промышленного производства, инновации и научно-технические разработки, промышленную продукцию и услуги. Продлится форум до 28 сентября.

# Беларусь-Россия # Экономика # Петр Арушаньянц # Фотофакт

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