В Минске обсудят кооперацию малого и среднего бизнеса Беларуси и России

Новости Беларуси. Более 200 переговоров с российскими коллегами проведут белорусские предприниматели во время 13-й биржи субконтрактов. Она начала свою работу в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума. В объективе – кооперации производства комплектующих для машино- и автомобилестроения и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в масштабном диалоге принимают порядка 50 представителей из регионов Российской Федерации и других стран. Традиционно в контактно-кооперационной бирже участвуют малые и средние компании, цель которых – заключить контракты с крупными предприятиями страны. Кроме того, на площадке форума обсудят вопросы, регулирующие кооперацию между малым и средним бизнесом.

Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

Контактно-кооперативная площадка, или биржа, дает возможность предприятиям не просто установить контакты, но тут же и обменяться возможностью реализации своих мощностей, получить эти заказы, выполнить их, благодаря чему появляется более дешевый продукт, но с тем же качеством. Увеличиваются возможности получения прибыли, возможности вложения инвестиций. То есть все способствует экономическому росту как заказчиков, так и подрядчиков.